اتحاد الكرة يوافق على طلب الأهلي للاطلاع على تسجيلات VAR في مباراة سيراميكا

كشفت مصادر داخل النادي الأهلي عن تلقي إدارة النادي خطابًا رسميًا من اتحاد الكرة، يتضمن الموافقة على طلب الأهلي بالاستماع إلى المحادثات التي دارت بين حكم الساحة وحكام تقنية الفيديو (VAR) خلال مباراة سيراميكا كليوباترا.

ومن المقرر أن يتم عقد جلسة يوم الأحد المقبل، يتم خلالها عرض التسجيلات الخاصة بالمباراة، وذلك في إطار سعي النادي للوقوف على تفاصيل القرارات التحكيمية التي شهدت جدلًا واسعًا.

وكان الأهلي قد تقدم بطلب رسمي عقب المباراة، مطالبًا بمراجعة القرارات التحكيمية، خاصة في ظل اعتراضه على بعض الحالات التي أثرت على نتيجة اللقاء.

وتأتي موافقة اتحاد الكرة في إطار تعزيز مبدأ الشفافية، وفتح المجال أمام الأندية للاطلاع على آلية اتخاذ القرارات داخل غرفة تقنية الفيديو، بما يساهم في تهدئة الأجواء داخل الوسط الرياضي.