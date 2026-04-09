ثلاثية نظيفة.. كريستال بالاس يفوز على فيورنتينا في ذهاب ربع نهائي دوري المؤتمر الأوروبي

حقق كريستال بالاس الإنجليزي فوزًا كبيرًا على ضيفه فيورنتينا الإيطالي بنتيجة 3-0، في ذهاب ربع نهائي بطولة دوري المؤتمر الأوروبي، ليقترب بقوة من بلوغ الدور نصف النهائي.

وبدأ الفريق الإنجليزي المباراة بقوة، حيث افتتح جان فيليب ماتيتا التسجيل في الدقيقة 24 من ركلة جزاء، مانحًا أصحاب الأرض أفضلية مبكرة.

ولم ينتظر كريستال بالاس كثيرًا لتعزيز تقدمه، إذ أضاف تيريك ميتشل الهدف الثاني في الدقيقة 32، مستغلًا تفوق فريقه الواضح خلال الشوط الأول.

وفي الوقت بدل الضائع، أكد إسماعيلا سار التفوق الإنجليزي بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 90+1، ليقرب فريقه خطوة كبيرة من التأهل.

ومن المقرر أن تُقام مباراة الإياب الخميس المقبل على ملعب أرتيميو فرانكي في إيطاليا، حيث تبدو مهمة فيورنتينا معقدة للغاية لتعويض الخسارة الثقيلة، بينما يدخل كريستال بالاس المواجهة بأفضلية مريحة تقربه من حجز بطاقة العبور إلى المربع الذهبي.