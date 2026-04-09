الحرس الثوري الإيراني: هجمات انطلقت من أذربيجان استهدفت الكويت والسعودية ودبي

كشف الحرس الثوري الإيراني، يوم الخميس عن مفاجأة بشأن الهجمات التي استهدفت ثلاثة دول خليجية هي الكويت والسعودية والإمارات.

وقال الحرس الثوري الإيراني في بيان، إن الهجمات التي شنت بطائرات مسيرة واستهدفت الدول الخليجية الثلاثة انطلقت من أذربيجان.

وأوضح في بيانه "ينفي الحرس الثوري قيامه بأي هجمات جوية بالمسيرات تجاه دول الكويت والسعودية ودبي، ونتابع بحذر صواريخ انطلقت من أذربيجان تجاه هذه الدول".

وفي وقت سابق من يوم الخميس، أعلنت وزارة الدفاع الكويتية أنها تتعامل حاليًا مع هجمات بطائرات مسيّرة اخترقت الأجواء الكويتية، مستهدفة عدداً من المنشآت الحيوية، في تصعيد أمني خطير يعكس حساسية المرحلة التي تمر بها المنطقة.

وأوضحت في بيان رسمي أن أنظمة الرصد والدفاع الجوي تمكنت من اكتشاف الأجسام المعادية فور دخولها المجال الجوي، ليتم التعامل معها بشكل فوري، وسط حالة من الاستنفار الكامل داخل القوات المسلحة، مع تعزيز الإجراءات الأمنية حول المواقع الاستراتيجية والبنية التحتية الحساسة.