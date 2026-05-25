الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

من نوادي المسرح إلى القرى ودور المسنين.. قصور الثقافة تفتح أبواب الإبداع في المحافظات

واصلت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة الفنان هشام عطوة، تقديم فعالياتها الثقافية والفنية المتنوعة بمحافظات الجمهورية، ضمن برامج وزارة الثقافة الهادفة إلى نشر الوعي ودعم الإبداع والوصول بالخدمات الثقافية إلى مختلف الفئات والمناطق.


وشهد المهرجان الختامي لنوادي المسرح في دورته الثالثة والثلاثين، مجموعة من العروض المسرحية التي ناقشت قضايا إنسانية ونفسية وفكرية متنوعة، حيث قدمت فرقة قصر ثقافة سوهاج العرض المسرحي «أحيانا نتقدم إلى الخلف»، الذي تناول الصراع النفسي للعالم روبرت أوبنهايمر بعد اختراع القنبلة النووية، من خلال معالجة تعتمد على الزمن العكسي والرموز البصرية التي تعكس الشعور بالذنب وتحول التقدم العلمي إلى أداة للدمار.
كما استقبل قصر ثقافة روض الفرج عرض «أنثى» لفرقة قصر ثقافة أسوان، والذي رصد معاناة المرأة في مواجهة التهميش والقيود المجتمعية، عبر رحلة نفسية وإنسانية لبطلة تبحث عن ذاتها وسط عالم يهيمن عليه الصمت والخوف، فيما اختتمت عروض المهرجان بمسرحية «ليلة القتلة» لفرقة قصر ثقافة أحمد بهاء الدين، المأخوذة عن نص للكاتب الكوبي خوزيه تربيانا، والتي ناقشت أثر العنف الأسري على الأطفال وتحول البيت من مساحة للأمان إلى بيئة للخوف والضغط النفسي.
وفي الإسماعيلية، أجرى الفنان هشام عطوة، والفنان محمد رياض، جولة تفقدية بقصر ثقافة الإسماعيلية لمتابعة الاستعدادات الخاصة باستقبال فعاليات الدورة التاسعة عشرة من المهرجان القومي للمسرح المصري، وذلك في إطار خطط التوسع في إقامة الفعاليات المسرحية بالمحافظات وتحقيق العدالة الثقافية.
وعلى مستوى الأنشطة الثقافية بالمحافظات، شهدت قرية ترسا بمحافظة الفيوم تنفيذ قافلة ثقافية تضمنت محاضرات عن الهوية الوطنية وتمكين المرأة، إلى جانب ورش فنية للمشغولات اليدوية وتصميم الحقائب، واختتمت بعروض لفرقة الفيوم للفنون الشعبية وكورال الطفل وسط تفاعل كبير من الأهالي.
وفي القليوبية، نظمت بيوت وقصور الثقافة أمسيات أدبية وفنية متنوعة، كان أبرزها أمسية «فؤاد قاعود والفلسفة» التي تناولت التجربة الشعرية والفكرية للشاعر الكبير فؤاد قاعود، إلى جانب فعاليات عن تطور قصيدة العامية، وورش للأطفال تناولت الحضارة المصرية القديمة وفنون الرسم والأركت.
أما في دمياط، فقد تنوعت الفعاليات بين الأدب والفنون والأنشطة المجتمعية، حيث ناقش نادي أدب قصر ثقافة دمياط الجديدة المجموعة القصصية «الكتكوت الراقص» للكاتب الصحفي صلاح البيلي، فيما استضافت المواقع الثقافية محاضرات عن حقوق الطفل، وعروضا غنائية بدور المسنين، إلى جانب ورش فنية للأطفال حول مظاهر الاحتفال بعيد الأضحى، وعروض للدراما الحركية والاستعراضات الفنية التي لاقت تفاعلا كبيرا من الجمهور.
وتأتي هذه الفعاليات ضمن خطة وزارة الثقافة لتعزيز دور المؤسسات الثقافية في المحافظات، ودعم المواهب الشابة، وإتاحة الفنون والأنشطة الإبداعية لمختلف فئات المجتمع.

