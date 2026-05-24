من المسرح إلى الفنون التشكيلية.. فعاليات مكثفة لقصور الثقافة حتى نهاية مايو

تطلق الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، أجندة حافلة بالفعاليات الثقافية والفنية بدءا من اليوم الأحد، تتضمن عروضا مسرحية مجانية، ولقاءات توعوية وورشا إبداعية للأطفال، إلى جانب معارض الفنون التشكيلية، وأنشطة المشروع الثقافي لمناطق الإسكان البديل، وبدء احتفالات عيد الأضحى المبارك.

وتستمر الأنشطة حتى السبت المقبل 30 مايو، وذلك في إطار برامج وزارة الثقافة لدعم الحراك الإبداعي بالمحافظات.

ختام مهرجان نوادي المسرح

تختتم غدا الاثنين على مسرح السامر بالعجوزة، فعاليات الدورة الثالثة والثلاثين للمهرجان الختامي لنوادي المسرح، ضمن برامج وزارة الثقافة لدعم شباب المسرحيين.

يقام حفل الختام في الثامنة مساءً ويشهد إعلان التوصيات والنتائج، وذلك بعد أسبوعين حافلين شملا تقديم 27 عرضا مسرحيا من مختلف المحافظات.

معرض "المولد" بقاعة آدم حنين بالهناجر

تستضيف قاعة آدم حنين بمركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا المصرية، معرض "ملتقى الغربية للرسم والتصوير.. المولد"، الذي يضم نتاج فعاليات الملتقى الذي أقيم بمحافظة الغربية في أكتوبر الماضي.

ويستمر المعرض حتى 28 مايو الجاري، بمشاركة 16 فنانا وفنانة، وذلك في إطار دعم هيئة قصور الثقافة للفنون التشكيلية وتشجيع المبدعين بالمحافظات.

عروض مسرحية مجانية

يشهد هذا الأسبوع تقديم مجموعة من العروض المسرحية المجانية بعدد من المحافظات، من بينها عرض "بيانولا"، إخراج محمود طلعت، ويقدم يومي الأحد والاثنين في الثامنة والنصف مساءً، على مسرح التربية والتعليم بمحافظة السويس.

وفي يوم الأربعاء 27 مايو، يستقبل قصر ثقافة أسيوط العرض المسرحي "الهجانة" في الثامنة مساءً، إعداد وإخراج أسامة عبد الرؤوف، كما يستضيف قصر ثقافة بورسعيد عرض مسرح الطفل "بيت الدبة حنين"، إخراج هشام العطار، ويعرض حتى الخميس.