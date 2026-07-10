المونديال الفاسد.. أحمد موسى يكشف عن دعم نتنياهو منتخب الارجنتين

علق الإعلامي أحمد موسى، على دعم نتنياهو منتخب الارجنتين في بطولة كأس العالم.

وكتب أحمد موسى عبر حسابه على إكس: "‏مجرم الحرب نتنياهو يقول أنه يتمني فوز منتخب الأرجنتين بكأس العالم. ‏الحكاية واضحة مش محتاجة كلام اللوبي الصهيوني وشركات المراهنات وعقود الإعلانات تحكم الفيفا وتوجه التحكيم في المونديال الفاسد".

وتابع: “‏ماذا عن هؤلاء الذين شجعوا الأرجنتين ‏تلك الدولة المؤيدة للصهاينة ..فعلا صهاينه ..نتنياهو فضح كل من شجع الأرجنتين لأنهم وقفوا في نفس الخندق مع الكيان الصهيوني المجرم”.

وكان أكد الإعلامي أحمد موسى أن الوقت قد حان لكي تعيد الاتحادات الأفريقية النظر في دعم رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، مشيرًا إلى أن جميع المنتخبات الأفريقية والعربية تعرضت لظلم تحكيمي خلال بطولة كأس العالم، لكنه شدد على أن ما حدث مع منتخب مصر كان مختلفًا.