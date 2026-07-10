انتهاء مشوار أسود الأطلس.. فرنسا تفوز على المغرب 2-0 وتتأهل لنصف نهائي المونديال

تأهل منتخب فرنسا إلى الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم 2026، بعد فوزه على منتخب المغرب بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس على ملعب "بوسطن" في افتتاح لقاءات الدور ربع النهائي للمونديال.

ورغم انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي بين المنتخبين، إلا أن منتخب فرنسا تمكن من تسجيل هدفين خلال الشوط الثاني، ليعبر إلى المربع الذهبي للمونديال للمرة الثالثة على التوالي، وتودع المغرب المسابقة من الدور ربع النهائي.

وقد تألق ياسين بونو حارس منتخب المغرب في الشوط الأول بشدة، وأنقذ مرمى أسود الأطلس من العديد من الفرص الخطيرة، والتي كان أبرزها التصدي لركلة جزاء سددها كيليان مبابي في الدقيقة 28.

تقدم منتخب فرنسا بهدف في الدقيقة 60 عبر نجمه كيليان مبابي بتسديدة متقنة من على حدود منطقة الجزاء، ليضع منتخب الديوك في المقدمة، ثم أضاف زميله عثمان ديمبلي الهدف الثاني سريعا وتحديدا في الدقيقة 66 بتسديدة أرضية بيمناه، لينهي على آمال المنتخب المغربي.

وسينتظر منتخب فرنسا في الدور نصف النهائي لكأس العالم، الفائز من مباراة منتخبي إسبانيا وبلجيكا.

وكان منتخب المغرب قد تأهل للدور ربع النهائي للمونديال بعد فوزه على منتخب كندا بثلاثة أهداف دون رد، فيما صعد منتخب فرنسا عقب تغلبه على باراجواي بهدف نظيف.

ولم يتمكن منتخب المغرب من تكرار إنجازه في مونديال 2022 في قطر، بعدما صعد إلى الدور نصف النهائي في النسخة الماضية للبطولة.



