أسعار شيري أريزو 8 موديل 2026 في السوق السعودي

تقدم شيري الصينية مجموعة متنوعة من السيارات داخل السوق السعودي، سواء من الفئة الرياضية أو الكروس أوفر، أو من فئة السيدان، ومن بينها أريزو 8، التي تضم مزيج بين التصميم العصري والتجهيزات التقنية.

محرك السيارة شيري أريزو 8

تعتمد شيري أريزو 8 موديل 2026 على محرك بنزين مزود بشاحن تيربو بسعة 2.0 لتر، ويتكون من أربع أسطوانات، ويرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض من 7 سرعات، مع نظام دفع أمامي للعجلات.

وتنتج هذه المنظومة قوة تصل إلى 290 حصانًا، بينما يبلغ عزم الدوران الأقصى 390 نيوتن متر، كما تسجل السيارة معدل استهلاك وقود يبلغ 18.7 كيلومترًا لكل لتر.

شيري أريزو 8

شيري أريزو 8 وأنظمة السلامة

تزود شيري أريزو 8 بمجموعة من تجهيزات السلامة، حيث تشمل نظام المكابح المانعة للانغلاق، إلى جانب نظام التوزيع الإلكتروني لقوة الكبح، بالإضافة إلى نظام التحكم في قوى الجر وبرنامج الثبات الإلكتروني للمساعدة على الحفاظ على توازن السيارة أثناء الحركة.

كما تضم السيارة وسائد هوائية للحماية، مع نظام تثبيت سرعة متكيف، وتشمل قائمة أنظمة المساعدة أيضًا نظام التحذير من التصادم الأمامي، إلى جانب نظام متابعة مسار الطريق الذي يجمع بين التحذير عند مغادرة الحارة المرورية ومساعد البقاء داخل المسار، فضلًا عن نظام مراقبة النقاط العمياء.

شيري أريزو 8

تجهيزات شيري أريزو 8

تحمل المقصورة الداخلية مجموعة من التجهيزات حيث تأتي السيارة مزودة بشاشة للمعلومات والترفيه قياس 12 بوصة تدعم تشغيل آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، بما يسمح بربط الهواتف الذكية، وتضم السيارة أيضًا شاشة عدادات رقمية بقياس 12 بوصة.

وتحتوي السيارة على نظام صوتي مكون من ثماني سماعات، كما تشمل التجهيزات شاحنًا لاسلكيًا للهواتف الذكية، ومقاعد أمامية قابلة للتعديل كهربائيًا، مع مرايا جانبية كهربائية، إلى جانب حساسات ركن أمامية وخلفية وكاميرا للمتابعة وسهولة الاصطفاف.

شيري أريزو 8

سعر شيري أريزو 8 موديل 2026 في السعودية

تطرح شيري أريزو 8 موديل 2026 في السوق السعودي بسعر يبدأ من 100,050 ريال.