قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد موسى: حكم لقاء مصر والأرجنتين فاسد وفاجر.. قناة إسبانية تكشف تفاصيل غضب المصريين
مستشار رئيس النواب: تعديلات قانون جهاز مستقبل لا تخالف أحكام الدستور أو الحياد التنافسي
قائمة هدافي منتخب مصر في كأس العالم بعد هدف زيكو أمام الأرجنتين
بعثة منتخب مصر تغادر أمريكا مساء اليوم.. واستقبال رسمي وشعبي في العلمين
بعد تثبيت الفائدة.. سعر جرام الذهب في الصاغة الآن
رحيل بوني تايلر.. صاحبة الأغنية الشهيرة "Total Eclipse of the Heart"
زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب التشيك وسلوفاكيا
بعد قرار سعر الفائدة.. أعلى 5 شهادات ادخار في البنوك الآن
بالأرقام والبطولات لاعبا ومدربا.. لماذا يُعد حسام حسن أسطورة الكرة المصرية؟
صعود قياسي للذهب في مصر.. التوترات الإقليمية تشعل الأسواق
خلايا نحل لا تهدأ.. 10 سنوات شفاء الأورمان والعاملون يقدمون ملحمة إنسانية لحماية مرضى السرطان بالصعيد
سعر الدولار اليوم بعد تثبيت الفائدة .. آخر تحديث في البنوك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أسعار شيري أريزو 8 موديل 2026 في السوق السعودي

شيري أريزو 8
شيري أريزو 8
صبري طلبه
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

تقدم شيري الصينية مجموعة متنوعة من السيارات داخل السوق السعودي، سواء من الفئة الرياضية أو الكروس أوفر، أو من فئة السيدان، ومن بينها أريزو 8، التي تضم مزيج بين التصميم العصري والتجهيزات التقنية.

محرك السيارة شيري أريزو 8

تعتمد شيري أريزو 8 موديل 2026 على محرك بنزين مزود بشاحن تيربو بسعة 2.0 لتر، ويتكون من أربع أسطوانات، ويرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض من 7 سرعات، مع نظام دفع أمامي للعجلات. 

وتنتج هذه المنظومة قوة تصل إلى 290 حصانًا، بينما يبلغ عزم الدوران الأقصى 390 نيوتن متر، كما تسجل السيارة معدل استهلاك وقود يبلغ 18.7 كيلومترًا لكل لتر.

شيري أريزو 8

شيري أريزو 8 وأنظمة السلامة 

تزود شيري أريزو 8 بمجموعة من تجهيزات السلامة، حيث تشمل نظام المكابح المانعة للانغلاق، إلى جانب نظام التوزيع الإلكتروني لقوة الكبح، بالإضافة إلى نظام التحكم في قوى الجر وبرنامج الثبات الإلكتروني للمساعدة على الحفاظ على توازن السيارة أثناء الحركة.

كما تضم السيارة وسائد هوائية للحماية، مع نظام تثبيت سرعة متكيف، وتشمل قائمة أنظمة المساعدة أيضًا نظام التحذير من التصادم الأمامي، إلى جانب نظام متابعة مسار الطريق الذي يجمع بين التحذير عند مغادرة الحارة المرورية ومساعد البقاء داخل المسار، فضلًا عن نظام مراقبة النقاط العمياء.

شيري أريزو 8

تجهيزات شيري أريزو 8

تحمل المقصورة الداخلية مجموعة من التجهيزات حيث تأتي السيارة مزودة بشاشة للمعلومات والترفيه قياس 12 بوصة تدعم تشغيل آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، بما يسمح بربط الهواتف الذكية، وتضم السيارة أيضًا شاشة عدادات رقمية بقياس 12 بوصة.

وتحتوي السيارة على نظام صوتي مكون من ثماني سماعات، كما تشمل التجهيزات شاحنًا لاسلكيًا للهواتف الذكية، ومقاعد أمامية قابلة للتعديل كهربائيًا، مع مرايا جانبية كهربائية، إلى جانب حساسات ركن أمامية وخلفية وكاميرا للمتابعة وسهولة الاصطفاف.

شيري أريزو 8

سعر شيري أريزو 8 موديل 2026 في السعودية 

تطرح شيري أريزو 8 موديل 2026 في السوق السعودي بسعر يبدأ من 100,050 ريال.

شيري شيري أريزو 8 سعر شيري أريزو 8 أسعار شيري أريزو 8 أسعار شيري أريزو 8 في السعودية سعر شيري أريزو 8 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس على صدى البلد

ظهرت الآن ..رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس على صدى البلد

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 الدور الأول

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 الدور الأول برقم الجلوس على صدى البلد|اضغط هنا

لينك نتيجة الدبلومات الفنية 2026

لينك نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس ..ظهرت على صدى البلد

رابط نتيجة دبلوم الصنايع برقم الجلوس 2026

رابط نتيجة دبلوم الصنايع برقم الجلوس 2026 .. الآن على صدى البلد

سعر الذهب

عيار 21 نزل 1800 جنيه من أعلى قيمة.. مفاجأة في سعر الذهب قبل قرار البنك المركزي

وزير التربية والتعليم

بعد قليل..وزير التعليم يعتمد نتيجة الدبلومات الفنية 2026|ودرجاتك على صدى البلد

نتيجة الدبلومات الفنية 2026

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس .. اضغط هنا

وزير التربية والتعليم

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 ..نسبة النجاح أقل من 70% والأوائل بعد قليل

ترشيحاتنا

خالد يوسف

خالد يوسف بعد استقالة جيهان زكي: الدولة يجب ألا تخسر كفاءة ثقافية بحجمها

أصالة نصري

أصالة في الأردن استعدادا لحفلها غدا

ياسمين رئيس وزوجها

ياسمين رئيس تتألق برفقة زوجها في أحدث ظهور.. والجمهور يتفاعل

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول حفنة من بذور اليقطين يوميا؟.. لن تتوقع الفوائد

فوائد بذور اليقطين
فوائد بذور اليقطين
فوائد بذور اليقطين

روبي تكشف عن مفاجأة الصيف.. ميني ألبوم الحب إيه

ألبوم روبي 2026
ألبوم روبي 2026
ألبوم روبي 2026

أورام الرحم الليفية ليست آمنة دائمًا.. أحترسي من تجاهل الأعراض

أعراض أورام الرحم الليفية
أعراض أورام الرحم الليفية
أعراض أورام الرحم الليفية

47 دار عرض مصرية تستقبل موانا وماوي في 9 محافظات

فيلم موانا
فيلم موانا
فيلم موانا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. داليا هلال

د. داليا هلال تكتب: من إسنا إلى العالمية.. كيف رسّخ سمير فرج مفهوم السياحة التجديدية قبل أن يصبح نموذجًا دوليًا

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: القيادة الاستراتيجية للدولة.. عندما تتحول الرؤية إلى قوة شاملة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: محاولةٌ شريفة أعظم من فوزٍ ملطخٍ بالعار

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك نيبيرو الأول

المزيد