أرخص سيارة كسر زيرو كاملة التجهيزات.. موديل 2025

تعد السيارة شيري أريزو 5 واحدة من أرخص السيارات الصينية التي انطلقت في مصر، حيث تنتمي إلى عائلة السيدان، وقدمت محليًا بعدد من الفئات والتجهيزات.

وظهرت السيارة في سوق المستعمل بسعر يبلغ 670 ألف جنيه للفئة هاي لاين، وبحالة كسر الزيرو بعد أن قطعت عددا بسيطا من الكيلومترات، مع تمتعها بمفهوم الفبريكا بشكل كامل.

شيري أريزو 5

وننصح جميع المقبلين على فرصة شراء سيارة مستعملة، بأهمية الفحص الفني الشامل للسيارة، والذي يتضمن القدرات الميكانيكية والتقنية، بالإضافة إلى الفحص الهيكلي سواء من الداخل أو الخارج.

شيري أريزو 5

مواصفات السيارة شيري أريزو 5

تعتمد شيري أريزو 5 على تقنية الدفع الأمامي للعجلات، مدعومة بناقل سرعات CVT أوتوماتيكي الأداء، مقترن بمحرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، بقوة إجمالية قدرها 114 حصانًا، و141 نيوتن متر من عزم الدوران.

شيري أريزو 5

وتقدم السيارة شيري أريزو 5 قدرات للتسارع بلغت 11.5 ثانية، وصولًا من وضع السكون 0 إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، بينما يبلغ متوسط استهلاك الوقود حوالي 7 لترات عند قطع مسافة 100 كيلومتر.

تضم السيارة شيري أريزو 5 زر تشغيل وإيقاف المحرك، بصمة خارجية، مكيف هواء، شاشة تعمل باللمس، عجلة قيادة متعددة الوظائف، نظام صوتي ترفيهي، قفل مركزي للأبواب، نوافذ كهربائية أمامية وخلفية، مدخل AUX وUSB.

شيري أريزو 5

تحتوي أيضًا على مثبت سرعة، جنوط رياضية، فتحة سقف كهربائية، فرش جلد للمقاعد، حساسات ركن خلفية، كاميرا، وسائد هوائية للحماية من الصدمات، فرامل مانعة للانغلاق ABS، برنامج التوزيع الإلكتروني للفرامل EBD.