قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد جدل التهديد للتنازل.. بعد قليل الحكم على المتهمين بمطاردة فتيات الواحات
إعلام إسرائيلي: حال تنفيذ المقترح الأمريكي لن تبقى القوات الإسرائيلية بمواقعها في غزة
900 مليار جنيه لمراسي البحر الأحمر| وشراكة تعيد رسم مستقبل السياحة في مصر
تصريحات شديدة اللهجة لرئيس الوزراء الإسباني ضد الاحتلال.. قرار بوقف تصدير السلاح
التعليم تبدأ احتفالية البرنامج القومي لتنمية مهارات اللغة العربية بالسلام الوطني
مصر تتعاون مع ألمانيا لتجهيز 6 مراكز لتجميع ومواءمة الأطراف الصناعية
وكيله لـ «صدى البلد»: رامون دياز تلقى اتصالات لتدريب الأهلي.. وهذا قراره
الجزائر تتحدى غينيا لملامسة حلم التأهل لكأس العالم 2026
وصول 3 أوناش رصيف و6 أوناش ساحة من الصين لاستكمال تجهيز محطة "هاتشيسون"
حالة الطقس المتوقعة اليوم الاثنين 8 سبتمبر 2025
بعد قرار مد التسجيل لطلاب الشهادات المُعادلة.. تسهيلات تقدّمها «التعليم العالي» للطلاب
مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 8 سبتمبر حسب موقعك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أرخص سيارة كسر زيرو كاملة التجهيزات.. موديل 2025

شيري أريزو 5
شيري أريزو 5
صبري طلبه

تعد السيارة شيري أريزو 5 واحدة من أرخص السيارات الصينية التي انطلقت في مصر، حيث تنتمي إلى عائلة السيدان، وقدمت محليًا بعدد من الفئات والتجهيزات.

وظهرت السيارة في سوق المستعمل بسعر يبلغ 670 ألف جنيه للفئة هاي لاين، وبحالة كسر الزيرو بعد أن قطعت عددا بسيطا من الكيلومترات، مع تمتعها بمفهوم الفبريكا بشكل كامل.

شيري أريزو 5 

وننصح جميع المقبلين على فرصة شراء سيارة مستعملة، بأهمية الفحص الفني الشامل للسيارة، والذي يتضمن القدرات الميكانيكية والتقنية، بالإضافة إلى الفحص الهيكلي سواء من الداخل أو الخارج.

شيري أريزو 5 

مواصفات السيارة شيري أريزو 5 

تعتمد شيري أريزو 5 على تقنية الدفع الأمامي للعجلات، مدعومة بناقل سرعات CVT أوتوماتيكي الأداء، مقترن بمحرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، بقوة إجمالية قدرها 114 حصانًا، و141 نيوتن متر من عزم الدوران.

شيري أريزو 5 

وتقدم السيارة شيري أريزو 5 قدرات للتسارع بلغت 11.5 ثانية، وصولًا من وضع السكون 0 إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، بينما يبلغ متوسط استهلاك الوقود حوالي 7 لترات عند قطع مسافة 100 كيلومتر.

تضم السيارة شيري أريزو 5 زر تشغيل وإيقاف المحرك، بصمة خارجية، مكيف هواء، شاشة تعمل باللمس، عجلة قيادة متعددة الوظائف، نظام صوتي ترفيهي، قفل مركزي للأبواب، نوافذ كهربائية أمامية وخلفية، مدخل AUX وUSB.

شيري أريزو 5 

تحتوي أيضًا على مثبت سرعة، جنوط رياضية، فتحة سقف كهربائية، فرش جلد للمقاعد، حساسات ركن خلفية، كاميرا، وسائد هوائية للحماية من الصدمات، فرامل مانعة للانغلاق ABS، برنامج التوزيع الإلكتروني للفرامل EBD.

شيري شيري أريزو 5 سعر شيري أريزو 5 أسعار شيري أريزو 5 شيري أريزو 5 2025 سوق المستعمل أسعار السيارات المستعملة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

رابط مباشر للحصول على نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات.. تظهر في هذا الموعد

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2025.. الحكومة تعلن مفأجاة للموظفين

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2025 بعد رفع الحد الأدنى للأجور

قضية طالب التمريض المصاب بالإيدز

بعد عودته للجامعة| طالب التمريض المصاب بالإيدز يستعيد دراسته ويعيش بالمرض.. كواليس يرويها بطل القصة

أحمد كجوك

«كوجاك بدل كجوك».. وزير المالية يكشف السر وراء تغيير اسم عائلته ويؤكد: «أنا أهلاوي»

المتهم

بعد القبض عليه .. قرار بشأن البلوجر عمر فرج وشقيقه

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم في مصر

عمرو أديب

تعليق مثير من عمرو أديب على بحيرة غامضة بصحراء المنيا

أول دعوى أمام المحكمة الدستورية لوقف تنفيذ تعديل قانون الإيجار القديم

أول دعوى أمام المحكمة الدستورية لوقف تنفيذ تعديل قانون الإيجار القديم

ترشيحاتنا

حملات تموينية متنوعة

ضبط 176 مخالفة تموينية متنوعة خلال حملات على المخابز والأسواق بالمنيا

محافظ أسيوط يفتتح معرض أهلا مدارس

محافظ أسيوط يفتتح معرض أهلاً مدارس بتخفيضات تصل إلى 40 %

صورة موضوعية

قافلة خدمات متنقلة من «مياه البحر الأحمر» لأهالي الغردقة

بالصور

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 8 سبتمبر حسب موقعك

مواقيت الصلاة اليوم الأثنين
مواقيت الصلاة اليوم الأثنين
مواقيت الصلاة اليوم الأثنين

مي عز الدين تخطف الأنظار بإطلالة بسيطة

مى عز الدين
مى عز الدين
مى عز الدين

حذفت كل صورها .. أسما شريف منير بالحجاب تثير السوشيال ميديا | تفاصيل

اسما شريف منير
اسما شريف منير
اسما شريف منير

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: غششني وإلا!

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الخطاب الدعوي ودلالاته المعرفية والوجدانية عند الرسول

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إنشاء مجمعات صناعية زراعية متكاملة لتعزيز القيمة المضافة للمنتجات

ميس رضا

ميس رضا تكتب: هنا القاهرة... بغداد محبة راسخة وعلاقات ممتدة

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: بصيرة السيسي

المزيد