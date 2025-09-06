الأولى بأرخص سعر .. 5 سيارات هاتشباك موديل 2025 في مصر

يضم السوق المصري للسيارات مجموعة كبيرة من الطرازات المتنوعة، والتي تختلف بحسب بلد المنشأ، والتجهيزات الفنية والتقنية، إلى جانب التصميمات الداخلية والخارجية، سواء من فئة السيدان، أو الرياضية، أو فئة الهاتشباك.

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" 5 سيارات هاتشباك موديل 2025 في مصر

ميتسوبيشي ميراج

تعتمد ميراج موديل 2025 على محرك ثلاثي الاسطوانات 3 سلندر، سعة 1200 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 76 حصانا و100 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيكCVT، وتقدم في مصر بسعر 755,000 جنيه.

فولكس فاجن جولف

يبلغ سعر فولكس فاجن جولف 2025 نحو 1,750,000 جنيه، وتستمد السيارة قوتها من محرك 1400 سي سي تيربو، بقوة 150 حصانًا، و250 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات 8 غيار أوتوماتيك، وتسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة في 8.2 ثانية.

سيات ابيزا

تتراوح أسعار السيارة سيات ابيزا 2025 بين 999,000 جنيه و 1,259,000 جنيه، وتعتمد فنيًا على محرك 1000 سي سي تيربو، 3 سلندر، بقوة 115 حصانًا، و200 نيوتن متر من عزم الدوران، متصل بناقل سرعات أوتوماتيك، مدة زمنية للتسارع تقدر بـ 9.5 ثانية وصولاً من 0 لـ 100 كم/س.

سوزوكي سويفت

يبلغ سعر سوزوكي سويفت 2025 نحو 849,900 جنيه، وزودت السيارة بمحرك 1200 سي سي، 3 سلندر، بقوة 81 حصانًا، و111 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع ناقل سرعات CVT أوتوماتيك، ومعدل استهلاك للوقود يقدر بـ 3.8 لتر/100 كيلومتر.

كوبرا ليون

تقدم السيارة كوبرا ليون 2025 بسعر 1,744,000 جنيه، وتعتمد على محرك 1400 سي سي تيربو، بقوة 150 حصانًا، و250 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، متصل بناقل سرعات 8 غيار أوتوماتيك، وزمن تسارع 8.7 ثانية من 0 لـ 100 كم/س.