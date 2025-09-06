قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد تلويحه باستخدام القوات في شيكاغو.. حاكم إلينوي يصف ترامب بـ«الديكتاتور»
رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الأحد
عشبة غير متوقعة تكافح سرطان المبيض والبروستاتا والجلد.. تعرّف عليها
«الحضري»: كلنا داعمون للمنتخب الأول.. وأعتذر عن أي سوء فهم حدث
تم اختياره بعناية فائقة.. محلل رياضي يشيد بـ منتخب مصر الثاني أمام تونس
مدحت عبدالهادي: الزمالك لا يملك شكلاً.. وتشعر أنه فريق «هواة»
نجم الأهلي السابق: مواجهة بوركينا فاسو «نقطة فاصلة».. ويقترح تشكيلًا هجوميًا قويًا
92 شهيدًا فلسطينيًا الليلة.. إسرائيل تقصف الأبراج السكنية وتدعو الأهالي للفرار من غزة
الممثل الخاص للرئيس الروسي: بوتين وترامب سيمنعان حدوث حرب عالمية ثالثة
سفير مصر في بوركينا فاسو: الجماهير البوركينية تترقب وصول المنتخب الوطني لمشاهدة محمد صلاح
أملٌ جديد لمرضى السرطان .. لقاح روسي آمن وفعّال وجاهز الآن | تفاصيل
مظاهرات ومواجهات.. غاز مسيل للدموع وقنابل صوتية لتفريق المحتجين في صربيا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

الأولى بأرخص سعر .. 5 سيارات هاتشباك موديل 2025 في مصر

سيارات هاتشباك
سيارات هاتشباك
صبري طلبه

يضم السوق المصري للسيارات مجموعة كبيرة من الطرازات المتنوعة، والتي تختلف بحسب بلد المنشأ، والتجهيزات الفنية والتقنية، إلى جانب التصميمات الداخلية والخارجية، سواء من فئة السيدان، أو الرياضية، أو فئة الهاتشباك.

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" 5 سيارات هاتشباك موديل 2025 في مصر

ميتسوبيشي ميراج

ميتسوبيشي ميراج

تعتمد ميراج موديل 2025 على محرك ثلاثي الاسطوانات 3 سلندر، سعة 1200 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 76 حصانا و100 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيكCVT، وتقدم في مصر بسعر 755,000 جنيه.

فولكس فاجن جولف

فولكس فاجن جولف

يبلغ سعر فولكس فاجن جولف 2025 نحو 1,750,000 جنيه، وتستمد السيارة قوتها من محرك 1400 سي سي تيربو، بقوة 150 حصانًا، و250 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات 8 غيار أوتوماتيك، وتسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة في 8.2 ثانية.

سيات ابيزا

سيات ابيزا

تتراوح أسعار السيارة سيات ابيزا 2025 بين 999,000 جنيه و 1,259,000 جنيه، وتعتمد فنيًا على محرك 1000 سي سي تيربو، 3 سلندر، بقوة 115 حصانًا، و200 نيوتن متر من عزم الدوران، متصل بناقل سرعات أوتوماتيك، مدة زمنية للتسارع تقدر بـ 9.5 ثانية وصولاً من 0 لـ 100 كم/س.

سوزوكي سويفت

سوزوكي سويفت

يبلغ سعر سوزوكي سويفت 2025 نحو 849,900 جنيه، وزودت السيارة بمحرك 1200 سي سي، 3 سلندر، بقوة 81 حصانًا، و111 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع ناقل سرعات CVT أوتوماتيك، ومعدل استهلاك للوقود يقدر بـ 3.8 لتر/100 كيلومتر.

كوبرا ليون

كوبرا ليون

تقدم السيارة كوبرا ليون 2025 بسعر 1,744,000 جنيه، وتعتمد على محرك 1400 سي سي تيربو، بقوة 150 حصانًا، و250 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، متصل بناقل سرعات 8 غيار أوتوماتيك، وزمن تسارع 8.7 ثانية من 0 لـ 100 كم/س.

