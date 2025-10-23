قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

آخر تحديث لسعر الدولار مساء اليوم الخميس 23-10-2025

محمد يحيي

استقر سعر الدولار في ختام تعاملات مساء اليوم الخميس الموافق 23-10-2025؛ بعد انتهاء التداول على العملة الأجنبية في الجهاز المصرفي.

لماذا استقر الدولار

مع انتهاء العمل في الجهاز المصري بقرار من البنك المركزي المصري مساء اليوم، ظل الدولار كما هو لم يتحرك بعد توقف التعاملات في السوق الرسمية

الدولار يتراجع وسط توتر تجاري متصاعد وتوقعات متزايدة بخفض الفائدة الأمريكية

إجازة البنوك

وفقا لتعليمات البنك المركزي المصري والتي قضت بتوقف العمل في البنوك المصري المصرية اعتبارا من مساء اليوم الخميس نظرا لبدء مواعيد منح العاملين في الجهاز المصرفي إجازة رسمية تستمر لمدة يومين اثنين.

تبدأ إجازة البنوك وفقا لما قرره البنك المركزي المصري صباح غدا الجمعة حتي مساء غدا السبت وهو اجراء متبع أسبوعيًا.

سعر الدولار مقابل الجنيه

ماذا حدث للدولار على مدار اليوم

مع بدء تعاملات صباح اليوم وحتي قبيل اغلاق التداولات زاد سعر الدولار مقابل الجنيه بمقدار 10 قروش منذ مطلع الأسبوع الجاري.

آخر تحديث سعر الدولار

وصل آخر تحديث سجله سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.54 جنيه للشراء و 47.64 جنيه للبيع .

الدولار في البنك المركزي

سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو  47.54 جنيه للشراء و 47.64 جنيه للبيع.

أعلي سعر دولار

سجل أعلى سعر دولار مقابل الجنيه نحو وبلغ أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 47.56 جنيه للشراء و 47.66 جنيه للبيع في بنك نكست

سعر الدولار في مصر

أقل سعر دولار 

وصل أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 47.5 جنيه للشراء و 47,6 جنيه للبيع في بنكي أبوظبي الأول و HSBC

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.51 جنيه للشراء و 47.61 جنيه للبيع في بنوك " مصرف أبوظبي الاسلامي، الكويت الوطني، المصري لتنمية الصادرات، أبوظبي التجاري، كريدي أجريكول"

وصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47,52 جنيه للشراء و 47.62 جنيه للبيع في بنك ميد بنم

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.53 جنيه للشراء و 47.63 جنيه للبيع في بنكي " البركة، بيت التمويل الكويتي"

سعر الدولار اليوم الأمريكي أمام الجنيه المصري الأربعاء 15 يناير 2025 - صورة أرشيفية

سعر الدولار في معظم البنوك

وصل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه في معظم البنوك نحو  47.54 جنيه للشراء و 47.64 جنيه للبيع في بنوك " قطر الوطني QNB، العربي الإفريقي الدولي، العقاري المصري العربي، المصرف المتحد،فيصل الإسلامي، المصرف العربي الدولي، الهلي المصري، مصر، التجاري الدولي CIB،الإسكندرية"

وسجل ثاني أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 47.55 جنيه للشراء و 47.65 جنيه للبيع في بنوك " سايب، قناة السويس، التنمية الصناعية، مصر"

البنك المركزي

تحويلات المصريين في الخارج

شهدت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الميلادي الحالي (الفترة يناير/أغسطس 2025) طفرة كبيرة، حيث ارتفعت بمعدل 47.2% لتسجل تدفقات قياسية بلغت نحو 26.6 مليار دولار (مقابل نحو 18.1 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام السابق). 

وعلى المستوى الشهري، ارتفعت التحويلات خلال شهر أغسطس 2025 بمعدل 32.6% لتسجل نحو 3.5 مليار دولار (مقابل نحو 2.6 مليار دولار خلال شهر أغسطس 2024).

