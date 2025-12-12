قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

سيناريو دوريات أوروبا .. إجراءات غير مسبوقة من الكاف في دوري أبطال أفريقيا

كأس أمم إفريقيا
كأس أمم إفريقيا
إسلام مقلد

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، عن تطبيق نظام جديد في بطولة أمم إفريقيا المقبلة التي ستقام في المغرب أواخر ديسمبر الجاري، في مفاجأة سارة للجماهير.

40 كاميرا بين الجماهير

وأكد فيرون موسينجو أومبا، السكرتير العام للاتحاد الأفريقي، أن كاف سوف يقوم بتخصيص مايقرب من 40 كاميرا في الملعب ستتواجد بين الجماهير.

رد فعل الجماهير

وأوضح فيرون موسينجو أومبا، السكرتير العام للاتحاد الأفريقي، أن الهدف من ذلك هو رصد رد فعل وانفعال الجماهير على مدار المباريات وذلك على خطى الدوريات الأوروبية وتحديدًا الدوري الإسباني والإنجليزي.

50 منطقة للجماهير في المغرب

وأشار فيرون موسينجو أومبا، السكرتير العام للاتحاد الأفريقي، إلى أن كاف قام بتخصيص 50 منطقة للجماهير في المغرب بشكل عام، وهو أمر غير مسبوق لمتابعة المباريات خارج الملعب أيضًا.

وأتم فيرون موسينجو أومبا، السكرتير العام للاتحاد الأفريقي، أن هذا الرقم المخصص للجماهير غير مسبوق في تاريخ مسابقة أمم إفريقيا.

الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الاتحاد الإفريقي بطولة أمم إفريقيا أمم إفريقيا المغرب

