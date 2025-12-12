القائمة النهائية لصقور الجديان السوداني في كأس الأمم الإفريقية

أعلن جيمس كواسي أبياه مدرب منتخب السودان عن قائمة المنتخب المشاركة ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 المقرر اقامتها بالمغرب بدءا من يوم 21 ديسمبر الجاري.

شهدت قائمة "صقور الجديان" تغييرات كبيرة بالمقارنة مع القائمة التي شاركت ببطولة كأس العرب وشهدت إقصاء المنتخب من الدور الأول بحصيلة سيية بتعادل ضد الجزائر وخسارتين ضد العراق والبحرين تواليا.

استدعى كواسي أبياه مدرب السودان 9 لاعبين كانوا خارج قائمته التي شاركت في كأس العرب 2025، وشملت الأسماء الجديدة كلا من علي أبوعشرين، بخيت خميس، مازن محمدين، أبو عاقلة عبد الله، شادي عز الدين، عامر يونس، محمد عيسى، محمد أسد وأبوبكر عيسى.

وجاءت القاىمة كالتالي