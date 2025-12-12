لندن تسحب سيارات الأثرياء الفاخرة بسبب تهربهم من دفع المخالفات

في خطوة جريئة تهدف إلى إعادة فرض النظام على شوارعها الراقية، بدأت سلطات مدينة لندن حملة واسعة لسحب السيارات الفاخرة ذات اللوحات الأجنبية التي تتوقف بشكل غير قانوني وتتجاهل دفع الغرامات المرورية المتراكمة.

وتأتي هذه الحملة كإجراء صارم ضد ظاهرة باتت تثير استياء السكان المحليين، حيث تم سحب سيارة رولز رويس فارهة من أمام أحد الفنادق الراقية كرسالة واضحة بضرورة احترام القانون.

استياء سكان وستمنستر يقود الحملة

جاءت هذه الحملة استجابة للشكاوى المتزايدة من سكان منطقة ويستمنستر سيتي كونسل (Westminster City Council). وأكد متحدث باسم المجلس أنهم "غمروا بالشكاوى" من المقيمين في المنطقة حول ضيوف فندق "تشانسري روزوود" الذين يوقفون مركباتهم الفاخرة بشكل غير قانوني على الأرصفة خارج الفندق، وخاصة في منطقة "جروفنر سكوير" المرموقة.

هذه السيارات، التي تتضمن علامات مثل رولز رويس ولامبورجيني، كانت تعيق حركة المشاة.

الغرامات لم تعد رادعًا للمليونيرات الأجانب

أقرت سلطات المجلس بأن الأسلوب المعتاد المتمثل في إصدار مخالفات رسوم جزائية لم يعد فعالاً.

ويعود السبب في ذلك إلى أن العديد من هذه السيارات مسجلة في الخارج، مما يجعل فرص استرداد الغرامات المالية ضئيلة للغاية.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الثراء الفاحش لأصحاب هذه المركبات يجعل الغرامات التقليدية غير ذات أهمية في نظرهم، ما دفعهم للاستمرار في مخالفة قواعد وقوف السيارات.

سحب "رولز رويس" كإجراء رادع

في تصعيد نوعي، تم سحب سيارة رولز رويس زرقاء تحمل لوحات سعودية، وإبعادها عدة كتل سكنية عن منطقة الفندق.

أرسل هذا الإجراء الصارخ تحذيرًا فوريًا وفعالاً، حيث سارع بعض أصحاب السيارات الفاخرة الأخرى التي كانت متوقفة بشكل غير قانوني في المنطقة إلى إزالة مركباتهم طوعًا فور وصول فرق السحب.

وتؤكد هذه الخطوة أن السلطات لن تتسامح مع وقوف السيارات الخطير على الأرصفة، بغض النظر عن قيمة السيارة أو ثروة مالكها.