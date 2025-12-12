قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وظيفة الأحلام.. راتب بالدولار مقابل قيادة سيارة تشبه الهوت دوج
القاهرة تسجل 20 درجة.. الأرصاد تكشف حالة الجو اليوم
بالانفوجراف.. نشرة الحصاد الأسبوعي لرصد أنشطة التنمية المحلية
بريطانيا تضيف 4 أسماء جديدة لقائمة العقوبات المرتبطة بالسودان
الرعاية الصحية :تقديم 105 مليون خدمة طبية وعلاجية تحت مظلة التغطية الشاملة بمحافظات المرحلة الأولى
الزراعة تضرب بيد من حديد.. ضبط مخزن غير مرخص لتهريب الأسمدة المدعمة بالمحلة الكبرى
طيران الاحتلال يحلق على ارتفاع منخفض في الجنوب اللبناني
موعد افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة.. مفاجآت كبيرة تنتظر الزوار
استشاري نوم تكشف أسباب ارتفاع معدلات الأرق بين النساء
ما الذي تم من تطوير بمستشفى قصر العيني وأهم التحديات؟..رئيس جامعة القاهرة يجيب
استشاري مناعة يوضح أسباب تباين الإحساس بالبرودة بين الأفراد
الزمالك يدرس إعارة الكيني بارون أوشينج في الميركاتو الشتوي
القبض علي ابنة فنانة تركية شهيرة وصديقتها بتهمة قتل والدتها

أحمد البهى

القت السلطات التركية القبض علي ابنة الفنانة الشهيرة غُللو،  وصديقتها ، في إحدي الشقق  السكنية وذلك إطار التحقيقات حول وفاة والدتها.

 وأشارت وسائل إعلام أن قرار القبض عليمهما  نتيجة التحريات التي اظهرت  بأنهما كانتا تخططان لمغادرة تركيا. 

وقد وجهت النيابة العامة إليهما تهمة القتل العمد، بناءً على تناقضات في أقوالهما أثناء التحقيق.

  وتوفيت الفنانة غُللو  إثر سقوطها من نافذة شرفتها في الطابق الخامس من منزلها بمدينة يالوفا.

الحادث وقع أثناء وجودها في الغرفة مع ابنتها وصديقتها، وقد وثقت كاميرات المراقبة اللحظات الأخيرة قبل سقوطها.

السلطات التركية ابنة الفنانة الشهيرة غُللو الفنانة الشهيرة غُللو غُللو

رقية رفعت عبد الباري

بعد تتويجها عالميًا.. رقية رفعت تناشد شيخ الأزهر: حلمي التعيين مُعيدة لخدمة كتاب الله

طائرة صغيرة

هبوط اضطراري صادم.. طائرة تهبط فوق سيارة على طريق سريع في فلوريدا

حديقة الحيوان بالجيزة

موعد افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة.. مفاجآت كبيرة تنتظر الزوار

صورة أرشيفية

قارب المهاجرين باليونان| غرق وفقدان 32 شخصا.. وغالبية الضحايا من مصر والسودان

اليوديانج

توروب يبلغ إدارة الأهلي بقراره النهائي بشأن ديانج

موعد شهر طوبة 2026 في التقويم القبطي وطقس الشتاء في مصر

موعد شهر طوبة 2026 في التقويم القبطي وطقس الشتاء في مصر

زيادة جديدة في المعاشات

تصل لـ3500 جنيه| زيادة جديدة في المعاشات لهذه الفئات.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية

متى نصوم رمضان 2026 وكم عدد ساعات الصوم في اليوم الأول؟

باق 70 يومًا.. موعد رمضان 2026 وعدد ساعات الصوم في اليوم الأول

قطع مياه الشرب

قطع المياه عن مركز دسوق بكفر الشيخ.. اعرف المواعيد والأسباب

نائب محافظ الأقصر

توفير فرص عمل.. انطلاق مبادرة تمكين بالأقصر في 10 قرى

نتائج الحصر العددي في الدائرة الثالثة إسنا تكشف المنافسة القوية بين المرشحين

نتائج الحصر العددي في الدائرة الثالثة تكشف المنافسة القوية بين المرشحين بالاقصر

وظيفة الأحلام.. راتب بالدولار مقابل قيادة سيارة تشبه الهوت دوج

د. إيمان شاهين

د. إيمان شاهين تكتب: اتيكيت التعامل بين الأزواج في الإسلام

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

