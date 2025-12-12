القبض علي ابنة فنانة تركية شهيرة وصديقتها بتهمة قتل والدتها

القت السلطات التركية القبض علي ابنة الفنانة الشهيرة غُللو، وصديقتها ، في إحدي الشقق السكنية وذلك إطار التحقيقات حول وفاة والدتها.

وأشارت وسائل إعلام أن قرار القبض عليمهما نتيجة التحريات التي اظهرت بأنهما كانتا تخططان لمغادرة تركيا.

وقد وجهت النيابة العامة إليهما تهمة القتل العمد، بناءً على تناقضات في أقوالهما أثناء التحقيق.

وتوفيت الفنانة غُللو إثر سقوطها من نافذة شرفتها في الطابق الخامس من منزلها بمدينة يالوفا.

الحادث وقع أثناء وجودها في الغرفة مع ابنتها وصديقتها، وقد وثقت كاميرات المراقبة اللحظات الأخيرة قبل سقوطها.