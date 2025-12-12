القاهرة تسجل 20 درجة.. الأرصاد تكشف حالة الجو اليوم

كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية تفاصيل طقس اليوم الجمعة ودرجات الحرارة المتوقعة على البلاد.

وقالت منار غانم خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، إن درجات الحرارة على مدار الأسبوع الماضي، كانت أجواء شتوية بامتياز، وأن الجو شهد انخفاضات كبيرة بدرجات الحرارة.

الأمطار



وأضافت أن كميات الأمطار اليوم تقل عن الأيام الماضية، وأن درجات الحرارة أقل من المعدلات الطبيعية لمثل هذا التوقيت من العام، وأن البلاد تتأثر بكتل هوائية قادمة من جنوب أوروبا مروا بالبحر المتوسط.



ولفت إلى أن القاهرة الكبرى تسجل بالعظمى اليوم 20 درجة، وأن هذا الرقم أقل من المعدلات الطبيعية، وأن المناطق الساحلية تسجل أقل من 20 درجة، وأن جميع المحافظات تشهد انخفاض بدرجات الحرارة.

حالة الطقس .. مناطق الأمطار اليوم الجمعة



كما أشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن البحر المتوسط والبحر الأحمر يشهدان حالة بحر معتدلة بارتفاع أمواج يتراوح بين 1.75 و2.5 متر.

حول تفاصيل الظواهر الجوية حسب المناطق:

تشهد مناطق القاهرة الكبرى، فرص أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% على مناطق متفرقة، مع رياح معتدلة (28 كم/س)، وطقس غائم جزئيًا، وتكون درجة الحرارة اليوم المتوقعة، تكون العظمى 20 – الصغرى 13.

وعلى السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وشمال سيناء، يشهد فرص أمطار متوسطة، والرياح معتدلة (28 كم/س) تنشط أحيانًا، ويكون الطقس غائم جزئيًا هناك، فيما تسجل درجة الحرارة: العظمى 19 – الصغرى 12.

أما جنوب الوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء، تكون هناك فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحيانًا، مع رياح معتدلة (26 كم/س)، وطقس غائم جزئيًا، ودرجة الحرارة: العظمى 19 – الصغرى 12.

درجات الحرارة اليوم وحالة الأجواء

على جنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر، تكون هناك فرص أمطار خفيفة على مناطق من خليج السويس، مع رياح معتدلة (28 كم/س)، وطقس غائم جزئيًا، ودرجة الحرارة اليوم: العظمى 23 – الصغرى 15.

أما مناطق شمال الصعيد، لا توجد فرص للأمطار، مع رياح معتدلة (24 كم/س)، وطقس غائم جزئيًا، ودرجة الحرارة: العظمى 21 – الصغرى 8.

بينما جنوب الصعيد، يكون الطقس اليوم مشمس إلى غائم جزئيًا، مع رياح معتدلة (28 كم/س)، درجة الحرارة: العظمى 22 – الصغرى 10.

ودعت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين إلى توخي الحذر على الطرق خلال فترات تكون الشبورة، والالتزام بالقيادة الآمنة.



