تفاصيل فوز مصر بمبادرة الشباب العالمي في روسيا

أكدت نجلاء فتحي ليثي، سفيرة فريق الشباب العالمي في مصر، أن مسابقة مبادرة الشباب العالمي للعمل التطوعي، تم إطلاقها خلال فترة كورونا وتحديدا في 2020، موضحة أن فترة كورونا كشفت دور العمل التطوعي في تقديم الخدمات في القرى.

وقالت سفيرة فريق الشباب العالمي في مصر، خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، إن هذه المسابقة بها أكثر من قطاع، وبعد ذلك يتم اختيار أفضل على مستوى العالم، وعلى مستوى القارة.

ولفتت إلى أن التكريم في المسابقة يكون في حضور رئيس روسيا بوتين، وخلال المسابقة يتم تكريم المشاريع في روسيا، وأن مصر حصدت في 2021 أول مركز على الشرق الأوسط، وفي عام 2023 تم حصد نفس المركز.

وأشارت إلى أن هناك 25 ألف مشروع، كانوا في المسابقة، وبعد ذلك تم تصفية المشروعات حتى تم الوصول لـ افضل مبادرة،وبعد ذلك يتم التصويت على أفضل مشروع.