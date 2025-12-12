قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاطل يدعي تعرضه للتهديد بالشرقية.. الداخلية تكشف الحقيقة
الغلطة دي مش هتتكرر.. محمد رمضان يرد علي انتقادات إطلالته بمهرجان كوتشيلا
الطقس البارد يفتك بـ غزة| الخيام تنهار مع الأمطار.. آلاف الأسر ستفقد أماكن الإيواء
المتعة الحرام.. الشرطة تداهم وكرا لممارسة الرزيلة داخل نادي صحي بالشروق
الكشف عن بقايا معبد الوادي للمجموعة الشمسية للملك "ني أوسر رع" بمنطقة أبوصير الأثرية
القبض على أدمن صفحة فبرك صورة لتحصيل رجال الشرطة غرامات من سائقي توصيل الطلبات
اكتب اسمك على القمر.. ناسا تفتح التسجيل المجاني لمرافقة مهمة أرتميس II| إيه الحكاية؟
فيضانات تاريخية تضرب واشنطن.. ارتفاع المياه يتجاوز 5 أمتار وإجلاء عشرات الآلاف
الصحة: تقديم 7.8 مليون خدمة طبية بالقليوبية خلال 11 شهرا
لضمان تشغيل النت.. كيفية دفع فاتورة التليفون الأرضي لشهر ديسمبر
مصدر بالزمالك: أوشينج على أعتاب الرحيل في يناير
تفاصيل فوز مصر بمبادرة الشباب العالمي في روسيا
حوادث

القبض على أدمن صفحة فبرك صورة لتحصيل رجال الشرطة غرامات من سائقي توصيل الطلبات

المنشور
المنشور
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مصحوب بصورة منسوبة لوزارة الداخلية تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية عبر مواقع التواصل الإجتماعى تضمن إبداء صاحب الحساب تضرره من فرض غرامات على سائقى توصيل الطلبات والنقل الذكى الذين يضعون إعلانات أو شعارات دون ترخيص.

بالفحص أمكن تحديد وضبط صاحب الحساب المشار إليه (سائق توصيل طلبات - مقيم بالجيزة).. وبمواجهته أقر بقيامه بإعادة نشر المنشور على حسابه الشخصى دون التأكد من صحته.

كما تم ضبط القائم على إدارة الصفحة المشار إليها (مندوب مبيعات - مقيم بالشرقية) وبمواجهته أقر بقيامه بفبركة الصورة المشار إليها بإستخدام خاصية الذكاء الإصطناعى ونشرها على صفحته لزيادة عدد المتابعين وتحقيق الربح المادى.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



 

الأجهزة الأمنية وزارة الداخلية التواصل الإجتماعى إعلانات

