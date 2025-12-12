القبض على أدمن صفحة فبرك صورة لتحصيل رجال الشرطة غرامات من سائقي توصيل الطلبات

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مصحوب بصورة منسوبة لوزارة الداخلية تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية عبر مواقع التواصل الإجتماعى تضمن إبداء صاحب الحساب تضرره من فرض غرامات على سائقى توصيل الطلبات والنقل الذكى الذين يضعون إعلانات أو شعارات دون ترخيص.

بالفحص أمكن تحديد وضبط صاحب الحساب المشار إليه (سائق توصيل طلبات - مقيم بالجيزة).. وبمواجهته أقر بقيامه بإعادة نشر المنشور على حسابه الشخصى دون التأكد من صحته.

كما تم ضبط القائم على إدارة الصفحة المشار إليها (مندوب مبيعات - مقيم بالشرقية) وبمواجهته أقر بقيامه بفبركة الصورة المشار إليها بإستخدام خاصية الذكاء الإصطناعى ونشرها على صفحته لزيادة عدد المتابعين وتحقيق الربح المادى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





