اكتب اسمك على القمر.. ناسا تفتح التسجيل المجاني لمرافقة مهمة أرتميس II| إيه الحكاية؟
فيضانات تاريخية تضرب واشنطن.. ارتفاع المياه يتجاوز 5 أمتار وإجلاء عشرات الآلاف
الصحة: تقديم 7.8 مليون خدمة طبية بالقليوبية خلال 11 شهرا
لضمان تشغيل النت.. كيفية دفع فاتورة التليفون الأرضي لشهر ديسمبر
مصدر بالزمالك: أوشينج على أعتاب الرحيل في يناير
تفاصيل فوز مصر بمبادرة الشباب العالمي في روسيا
آخر تحديث لسعر الدولار اليوم الجمعة 12-12-2025
أزهري يوجه رسالة للأسر وطريقة التعامل مع أسئلة الأطفال
رحيل شاب من حلايب أثناء أداء العمرة بمكة المكرمة
هل تصل عاصفة بايرون مصر بعد قبرص واليونان ؟.. الأرصاد توضح
من المونوريل إلى القطار السريع | النقل والصناعة يرسمان ملامح الجمهورية الجديدة بمشروعات عملاقة.. وخبراء يعلقون
بالانفوجراف.. نشرة الحصاد الأسبوعي لرصد أنشطة التنمية المحلية
استقطاب راغبي الشهادات| تفاصيل معاقبة عاطل بتهمة تزوير محرر رسمي بالموسكي

مصطفي رجب

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم العباسية، بالسجن المشدد 15 سنة لـ عاطل متهم بتزوير محرر رسمي واستقطاب المواطنين راغبي الحصول على بطاقات وشهادات مثبت بها بيانات على خلاف الحقيقة مقابل مبالغ مالية بمنطقة الموسكي.

استقطاب راغبي الشهادات
 

وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على عاطل متهم بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في تزوير المحررات الرسمية، واستقطاب المواطنين راغبي الحصول على بطاقات وشهادات مثبت بها بيانات على خلاف الحقيقة مقابل مبالغ مالية.


 

وتلقي قسم شرطة الموسكي معلومات تفيد بقيام شخص بالتزوير في المحررات الرسمية وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهم، وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض علي المتهم.


 

وعثر بحوزة المتهم على الأجهزة المستخدمة في نشاطه الإجرامي  وهاتف محمول وبفحصه تبين احتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي ومبالغ مالية عملات محلية وأجنبية من متحصلات نشاطه الإجرامي، واعترف المتهم بتزوير المحررات الرسمية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

