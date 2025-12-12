استقطاب راغبي الشهادات| تفاصيل معاقبة عاطل بتهمة تزوير محرر رسمي بالموسكي

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم العباسية، بالسجن المشدد 15 سنة لـ عاطل متهم بتزوير محرر رسمي واستقطاب المواطنين راغبي الحصول على بطاقات وشهادات مثبت بها بيانات على خلاف الحقيقة مقابل مبالغ مالية بمنطقة الموسكي.

استقطاب راغبي الشهادات



وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على عاطل متهم بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في تزوير المحررات الرسمية، واستقطاب المواطنين راغبي الحصول على بطاقات وشهادات مثبت بها بيانات على خلاف الحقيقة مقابل مبالغ مالية.





وتلقي قسم شرطة الموسكي معلومات تفيد بقيام شخص بالتزوير في المحررات الرسمية وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهم، وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض علي المتهم.





وعثر بحوزة المتهم على الأجهزة المستخدمة في نشاطه الإجرامي وهاتف محمول وبفحصه تبين احتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي ومبالغ مالية عملات محلية وأجنبية من متحصلات نشاطه الإجرامي، واعترف المتهم بتزوير المحررات الرسمية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.