لتحسن الأحوال الجوية.. استئناف أنشطة الصيد والملاحة في كفر الشيخ

أعلن اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الجمعة، استئناف حركة الملاحة البحرية بساحل البحر المتوسط، بنطاق المحافظة، واستئناف رحلات الصيد بنهر النيل، وبحيرة البرلس بعد توقفها لسوء الأحوال الجوية.

وأكد محافظ كفر الشيخ، انتظام أعمال الملاحة بميناء البرلس وانطلاق مراكب الصيد في عرض البحر المتوسط، في رحلات الصيد بعد أن تم تزويدها بالوقود والثلوج، وتقديم الدعم اللوجستي اللازم.

فيما وتشهد محافظة كفر الشيخ، حالة من استقرار الطقس وسطوع الشمس في معظم مناطق المحافظة.

وكلف محافظ كفر الشيخ، رؤساء المراكز والمدن وغرفة العمليات الرئيسية، ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة باستمرار حالة الاستعداد لمتابعة الخدمات .

كما وجه بإجراء حملات الإشغالات والمرافق والنظافة، وتنظيم عمل الحملات اليومية لضبط الأسعار والمرور على الأسواق وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والتواصل معهم.