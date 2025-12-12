قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رحيل صوت الأقصى .. وفاة الشيخ ياسر قليبو إمام المسجد المبارك
98 درجة تحت الصفر.. سر أبرد بقعة على كوكب الأرض| إيه الحكاية؟
نقابة أطباء قنا تنعي طبيبة لقيت مصرعها في حادث بطريق سفاجا
سعر الذهب مساء اليوم الجمعة 12-12-2025.. عيار21 يرتفع
نصر صلاح بين البساطة والشهرة | شقيق نجم الريدز يعمل موظفًا في بنك ويجذب الزوار بحبهم لـ محمد صلاح
أخذًا بالثأر.. مزارع وأبناؤه الثلاثة ينهون حياة تاجر ماشية ويصيبون نجله بالبحيرة
الصحة: 105ملايين خدمة طبية قدمها التأمين الصحي بالمرحلة الأولى
كأس العرب 2025.. تشكيل منتخب العراق والأردن فى ربع النهائي
البابا ليو الرابع عشر يستقبل لجنة تحكيم جائزة زايد للأخوة الإنسانية 2026
بيدفعوله | تطور مثير في أزمة بنتايك مع الزمالك
انفوجراف.. فحص 7 ملايين و453 ألفًا من طلاب المرحلة الابتدائية لأمراض السمنة والتقزم
تقرير الطب الشرعي يؤكد وفاة عروس المنوفية نتيجة ضرب مبرح
مازن الغرباوي يشكر المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بالكويت

أحمد البهى

توجه المخرج والفنان المصري مازن الغرباوي، مؤسس ورئيس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، بخالص الشكر والتقدير إلى المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بدولة الكويت على الثقة الغالية التي منحته إياها باختياره عضواً في لجنة تحكيم المهرجان ممثلاً لجمهورية مصر العربية.

وأعرب الغرباوي عن امتنانه لوزير الثقافة والإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب عبد الرحمن بداح المطيري، ولسعادة الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الدكتور خالد محمد الجسار، وللأستاذ مساعد محمد الزامل الأمين العام المساعد لقطاع الفنون ورئيس المهرجان، وللدكتور شايع الشايع مدير المهرجان، على حسن الضيافة والتنظيم المتميز الذي أسهم في نجاح هذا الحدث الثقافي الكبير.

ووصف المخرج مازن الغرباوي مشاركته في لجنة التحكيم بأنها كانت تجربة ثرية ومميزة، أتاحت له الإطلاع على عروض مسرحية متنوعة تعكس ثراء وتنوع الحركة المسرحية في الوطن العربي.

 وأشاد بمستوى العروض المشاركة والجهود الكبيرة التي بذلتها الفرق المسرحية من مختلف الدول العربية، مؤكداً أن المهرجان نجح في تحقيق أهدافه بخلق منصة للتبادل الثقافي والفني بين المسرحيين العرب.

وأكد الغرباوي أن العمل ضمن لجنة التحكيم التي ضمت نخبة من الأكاديميين والنقاد المسرحيين المتميزين من مختلف الدول العربية، كان بمثابة ورشة عمل مستمرة أثرت رؤيته الفنية وأضافت إلى خبراته في مجال المسرح وقامت إدارة المهرجان بتكريم الغرباوي وباقي أعضاء لجنة التحكيم في حفل ختام المهرجان.

وشدد الغرباوي على الدور المحوري الذي تلعبه المهرجانات المسرحية في النهوض بالحركة المسرحية العربية، من خلال إتاحة الفرصة للمبدعين لتقديم أعمالهم ومشاركة تجاربهم مع نظرائهم من مختلف البلدان العربية. كما أشار إلى أن هذه التظاهرات الثقافية تساهم في وضع معايير فنية واضحة وموضوعية ترتقي بمستوى الإنتاج المسرحي، وتكتشف المواهب الشابة الواعدة التي تشكل مستقبل المسرح العربي.


وأكد الغرباوي، أن مشاركته في مهرجان الكويت المسرحي تعد امتداداً للعلاقات الثقافية العريقة بين مصر والكويت، وتعزيزاً لجسور التعاون الفني بين البلدين الشقيقين. وأعرب عن أمله في أن تستمر هذه التبادلات الثقافية وتتطور لتشمل مزيداً من المشاريع المشتركة التي تخدم المسرح العربي وتعزز حضوره على الساحة الدولية.

يقام مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برعاية وزارة الثقافة المصرية برئاسة الأستاذ الدكتور أحمد فؤاد هنو، ووزارة السياحة والآثار برئاسة الوزير شريف فتحي، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي برئاسة المهندس أحمد يوسف، تأكيدًا على دعم الدولة للفعاليات الثقافية التي تبرز الوجه الحضاري لمصر وتعزز مكانتها على خريطة السياحة العالمية، في إطار تكامل البعدين الثقافي والسياحي لخدمة أهداف التنمية الشاملة.

كما يحظى المهرجان بدعم كامل من محافظة جنوب سيناء بقيادة اللواء الدكتور خالد مبارك، في إطار التعاون بين المؤسسات الوطنية لتحقيق التنمية الثقافية والسياحية المتكاملة، وبرعاية ذهبية للبنك الاهلي المصري، وشركة عين للإنتاج الفني ، وبلدية ظفار بسلطنة عمان ، وتتولى إدارة الدورة العاشرة الدكتورة إنجي البستاوي، وتحمل الدورة اسم الفنانة الكبيرة سهير المرشدي تكريمًا لمسيرتها الفنية الثرية، ويرأس اللجنة العليا للمهرجان المنتج هشام سليمان.

الدورة الخامسة والعشرين لمهرجان الكويت المسرحي المخرج والفنان المصري مازن الغرباوي مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي

