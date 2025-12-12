الهضبة يشعل الخليج .. عمرو دياب يتألق في حفل أسطوري بموسم الكويت

في ليلة استثنائية لن تُنسى، أشعل النجم الكبير عمرو دياب مسرح الأرينا في الكويت بحفل هو الأضخم ضمن فعاليات موسم الكويت 2025.

أقيم الحفل وسط حضور جماهيري غير مسبوق امتلأت به قاعة الحفل حتى آخر مقعد، في أجواء احتفالية خطفت الأنفاس منذ اللحظة الأولى.

صعد الهضبة إلى المسرح وسط صيحات الجمهور، مقدمًا واحدة من أقوى حفلاته هذا العام، بمستوى بصري وصوتي غير مسبوق على أنغام أغنيته "يا أنا يا لأ".

وقدّم دياب باقة من أنجح أغانيه القديمة والجديدة التي أشعلت المسرح، من بينها:

“خطفوني”، “شايف قمر”، "بابا"، إنت الحظ”، “وياه”، “شكراً من هنا لبُكرة”.

وتابع النجم الكبير عمرو دياب حفله وسط تفاعل كبير من الجمهور على أنغام أغاني "قمرين”، “تملي معاك”، “ليلي نهاري”، "وغلاوتك”، “يتعلموا”، “راجعين”، “شوقنا”، “ميال”، و “أحبك أكرهك”.

وتفاعل الجمهور مع كل أغنية بشكل لافت، حيث تحولت الساحة إلى موجة ضخمة من الغناء الجماعي والرقص، في واحدة من أنقى لحظات التواصل بين الهضبة ومحبيه.

الحفل الذي وُصف بأنه “أسطوري” و “الأضخم في موسم الكويت” يؤكد مرة أخرى شعبية عمرو دياب الكبيرة في الخليج.