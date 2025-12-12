انفوجراف ..تقدم مصر في مؤشر الرقمنة في قطاعي التعليم والصحة

نشر مجلس الوزراء انفوجراف عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بشأن تقدم مصر في مؤشرات الرقمنة.

واوضح الانفوجراف ان مصر حققت تقدمًا ملحوظًا في مؤشر "الرقمنة في قطاعي

التعليم والصحة"، مما وضعها ضمن فئة المستوى الريادي.

وأشار الي انه ارتفعت نقاط مصر بمعدل 10.2 نقطة بين عامي 2024 و2025، لتصل إلى 82.3 نقطة في عام 2025. يعكس هذا التحسن التحول الرقمي الكبير الذي شهده قطاعا الخدمات الصحية والتعليمية.

وفي مجال الصحة، تم إطلاق مشروع ميكنة المستشفيات وتفعيل المنظومة الإلكترونية في 367 منشأة طبية في 6 محافظات، ضمن مشروع التأمين الصحي الشامل. كما تم إطلاق تطبيقات ذكية تتيح للمواطنين متابعة حالتهم الصحية، وحجز المواعيد، واستلام نتائج الفحوصات عبر الهواتف الذكية.

أما في قطاع التعليم، تمثلت أبرز الجهود في رقمنة الخدمات التعليمية، وإنشاء الجامعات التكنولوجية، واستخدام المنصات التعليمية الرقمية.