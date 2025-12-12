قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
1000 جنيه في يوم واحد| قفزة جنونية في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة
مينفعش | تعليق مثير لـ كمال أبو رية عن دور محمد فراج في فيلم الست
على طريقة المعلم هاموش بالمتسول .. حبس عصابة جديدة في الجيزة
وزير الري: استراتيجية الوزارة محددة بإطار زمني ومؤشرات أداء وآليه شفافة
مساحات تصل إلى 130مترا .. كيفية التقديم على وحدات مشروع ظلال 2025 كاملة التشطيب
جامعة القاهرة توقع اتفاقية تحالف الجامعة الريادية ضمن المبادرة الرئاسية تحالف وتنمية
كأس العرب.. الأردن يتقدم على العراق 1-0 في الشوط الأول وإصابة خطيرة لصفقة الأهلي.
إشارة كارثية لأوكرانيا بسبب الأصول الروسية المجمدة | تفاصيل
نص اعترافات مسئول أمن بمترو الأنفاق في واقعة هـ ــ.تك عرض طالبتين بالأسانسير
تجديد الثقة في أمل يوسف عميدًا لكلية العلاج الطبيعي جامعة القاهرة
مفاجآت الدوائر الملغاة .. أحزاب كبرى تخسر 12 مقعدا وتفوز بأربعة
أتمنى ذلك .. مدرب برايتون يكشف موقفه من مشاركة صلاح أمام فريقه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

مفاجآت الدوائر الملغاة .. أحزاب كبرى تخسر 12 مقعدا وتفوز بأربعة

انتخابات مجلس النواب
انتخابات مجلس النواب
محمد الشعراوي

كشفت نتائج الحصر العددي لانتخابات مجلس النواب في الدوائر الـ30 التي أعيد التصويت في عشر محافظات، عن مفاجآت كبيرة بالنسبة لبعض الأحزاب الكبرى.

ووفق النتائج المعلنة من اللجان العامة تكبد كل من مستقبل وطن وحماة وطن والجبهة الوطنية خسائر واضحة، بعد سقوط 12 من مرشحيهم الذين كانوا يتنافسون بقوة في هذه المناطق، مقابل نجاح 4 مرشحين فقط.

وتستعد الهيئة الوطنية للانتخابات للكشف عن النتيجة الرسمية يوم 18 ديسمبر الجاري.

 جولة الإعادة

ومن المقرر أن يتم اجراء جولة الإعادة داخل مصر يومي 3 و4 يناير 2026، بعد إجراء تصويت الخارج يومي 31 ديسمبر و1 يناير.

يُذكر أن إعادة الانتخابات في هذه الدوائر جاءت تنفيذا لحكم صادر من المحكمة الإدارية العليا، حيث جرى التصويت فيها يومي 10 و11 ديسمبر، على أن تعلن نتائج الإعادة النهائية في 10 يناير المقبل.

نتائج الحصر العددي انتخابات مجلس النواب اللجان العامة مستقبل وطن حماة وطن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طائرة صغيرة

هبوط اضطراري صادم.. طائرة تهبط فوق سيارة على طريق سريع في فلوريدا

عروس المنوفية

تقرير الطب الشرعي يؤكد وفاة عروس المنوفية نتيجة ضرب مبرح

زيادة جديدة في المعاشات

تصل لـ3500 جنيه| زيادة جديدة في المعاشات لهذه الفئات.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية

والده المتهم

بعد تدهور صحتها.. نقل والدة المتهم بقتـل عروسه للمستشفى في المنوفية

مصطفى يونس ومحمود الخطيب

مصطفى يونس يوجه رسالة لـ محمود الخطيب بعد إخلاء سبيله.. ماذا يحدث؟

الاهلي

موعد مباراة الأهلي وإنبي في كأس عاصمة مصر والقناة الناقلة

الفنان عبد الله مشرف

تطورات الحالة الصحية لـ عبد الله مشرف

متهم

اتهام طالب بالإعدادية بخدش براءة زميلته في مدرسة بمدينة نصر

ترشيحاتنا

ريفيان

ريفيان تعرض وظيفة لا تفوت.. اركب سيارة آلية مقابل 50 دولار شهريًا

سيارات بنتلي

سامسونج تنذر بنتلي بمشكلة خطيرة في سياراتها

تصوير

تحول جذري فى صناعة التصوير … معرض عالمي يبرز قوة كاميرات الهواتف الذكية

بالصور

أمراض خطيرة يخبئها الكرش .. تهدد حياتك

أمراض تسببها دهون البطن (الكرش)
أمراض تسببها دهون البطن (الكرش)
أمراض تسببها دهون البطن (الكرش)

شئون البيئة بالشرقية يضبط 7 منشآت مخالفة وينفذ 9 ندوات لطلاب المدارس والمعاهد الأزهرية

مصنع
مصنع
مصنع

السيارات ذاتية القيادة تهدد الأطفال وقرار عاجل بسحبها

السيارات ذاتية القيادة
السيارات ذاتية القيادة
السيارات ذاتية القيادة

وظيفة الأحلام.. راتب بالدولار مقابل قيادة سيارة تشبه الهوت دوج

سيارة هوت دوج
سيارة هوت دوج
سيارة هوت دوج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. إيمان شاهين

د. إيمان شاهين تكتب: اتيكيت التعامل بين الأزواج في الإسلام

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

المزيد