مفاجآت الدوائر الملغاة .. أحزاب كبرى تخسر 12 مقعدا وتفوز بأربعة

كشفت نتائج الحصر العددي لانتخابات مجلس النواب في الدوائر الـ30 التي أعيد التصويت في عشر محافظات، عن مفاجآت كبيرة بالنسبة لبعض الأحزاب الكبرى.

ووفق النتائج المعلنة من اللجان العامة تكبد كل من مستقبل وطن وحماة وطن والجبهة الوطنية خسائر واضحة، بعد سقوط 12 من مرشحيهم الذين كانوا يتنافسون بقوة في هذه المناطق، مقابل نجاح 4 مرشحين فقط.

وتستعد الهيئة الوطنية للانتخابات للكشف عن النتيجة الرسمية يوم 18 ديسمبر الجاري.

جولة الإعادة

ومن المقرر أن يتم اجراء جولة الإعادة داخل مصر يومي 3 و4 يناير 2026، بعد إجراء تصويت الخارج يومي 31 ديسمبر و1 يناير.

يُذكر أن إعادة الانتخابات في هذه الدوائر جاءت تنفيذا لحكم صادر من المحكمة الإدارية العليا، حيث جرى التصويت فيها يومي 10 و11 ديسمبر، على أن تعلن نتائج الإعادة النهائية في 10 يناير المقبل.