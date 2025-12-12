قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس السبت
حصدت المركز الأول عالمياً.. رقية رفعت: أراجع القرآن الكريم كاملاً كل يومين خلال المُسابقات
بطاقة ترامب الذهبية تفتح أبواب أمريكا للأثرياء والكفاءات.. كيف تحصل عليها ؟
الرقابة المالية: .12.2 تريليون جنيه قيمة إجمالي التداول بالبورصة خلال 9 أشهر
بالأسماء .. حركة تغييرات في خريطة قيادات "التربية والتعليم"
تعلموا إنعاش القلب.. حسام موافي يعلق على وفاة طفل حمام السباحة
الرئيس السيسي لـ ماكرون: يجب تعزيز إدخال المساعدات إلى غزة وبدء إعادة الإعمار
حكم مشاركة المرأة الحائض في الغسل ودفن والدتها.. الإفتاء تجيب
الطقس غدًا.. تحذير من ظاهرة خطيرة تستمر 6 ساعات
الأردن يتأهل إلى نصف نهائي بطولة كأس العرب بالفوز على العراق 1-0
هبوط أسعار السيارات.. والشعبة تعلن انطلاقة إنتاج 160 ألف سيارة محليا في 2026
عصام عجاج: 750 حالة طلاق باليوم.. و1500 طفل يفقدون ججرعاية الأب
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
محافظات

مياه الشرب بالغربية: تخصيص سيارات لكسح مياه الأمطار

كسح مياه الأمطار الغزيرة بشوارع الغربية
كسح مياه الأمطار الغزيرة بشوارع الغربية
الغربية أحمد علي

تابع اللواء مهندس محمد عبد الفتاح، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، جاهزية فرق الطوارئ وتمركز المعدات بمختلف أفرع الشركة، للتعامل الفوري مع تجمعات مياه الأمطار وكسحها.

هطول الأمطار الغزيرة 

ووجّه برفع حالة الطوارئ القصوى بجميع المواقع الحيوية، مع التأكيد على سرعة انتشار المعدات في النقاط الساخنة والمناطق ذات الأولوية، وفقًا لخطة الطوارئ المعتمدة، لضمان التدخل السريع والفعال في حالات سقوط الأمطار الغزيرة.

تحرك عاجل 

وشدد رئيس الشركة على ضرورة التزام جميع فرق التشغيل والطوارئ بارتداء مهمات السلامة والصحة المهنية أثناء تنفيذ أعمال الكسح، حفاظًا على سلامة العاملين وضمان سير الأعمال بكفاءة.

كسح وشفط مياه الأمطار  

ووجّه بتكثيف أعمال تفريغ بيارات محطات الرفع بشكل دوري، لضمان استيعاب كميات مياه الأمطار، مع توفير كميات كافية من الوقود لتشغيل المولدات الاحتياطية في حال انقطاع التيار الكهربائي، بما يضمن استمرارية العمل دون توقف.

كانت محافظة الغربية قد شهدت اليوم الجمعة، سقوط أمطار أقل من متوسطة على مراكز ومدن بالمحافظة، مع برودة الجو وغيوم السحب على سماء محافظة الغربية.

اخبار محافظة الغربية تحرك عاجل شفط كسح مياه الأمطار طنطا المحلة

