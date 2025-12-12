مياه الشرب بالغربية: تخصيص سيارات لكسح مياه الأمطار

تابع اللواء مهندس محمد عبد الفتاح، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، جاهزية فرق الطوارئ وتمركز المعدات بمختلف أفرع الشركة، للتعامل الفوري مع تجمعات مياه الأمطار وكسحها.

هطول الأمطار الغزيرة

ووجّه برفع حالة الطوارئ القصوى بجميع المواقع الحيوية، مع التأكيد على سرعة انتشار المعدات في النقاط الساخنة والمناطق ذات الأولوية، وفقًا لخطة الطوارئ المعتمدة، لضمان التدخل السريع والفعال في حالات سقوط الأمطار الغزيرة.

تحرك عاجل

وشدد رئيس الشركة على ضرورة التزام جميع فرق التشغيل والطوارئ بارتداء مهمات السلامة والصحة المهنية أثناء تنفيذ أعمال الكسح، حفاظًا على سلامة العاملين وضمان سير الأعمال بكفاءة.

كسح وشفط مياه الأمطار

ووجّه بتكثيف أعمال تفريغ بيارات محطات الرفع بشكل دوري، لضمان استيعاب كميات مياه الأمطار، مع توفير كميات كافية من الوقود لتشغيل المولدات الاحتياطية في حال انقطاع التيار الكهربائي، بما يضمن استمرارية العمل دون توقف.

كانت محافظة الغربية قد شهدت اليوم الجمعة، سقوط أمطار أقل من متوسطة على مراكز ومدن بالمحافظة، مع برودة الجو وغيوم السحب على سماء محافظة الغربية.