فن وثقافة

عزاء سعيد مختار فى طنطا الأربعاء المقبل

سعيد مختار
سعيد مختار
أحمد إبراهيم

كشفت أسرة الفنان سعيد مختار عن موعد العزاء وذلك بعد دفنه اليوم بعد صلاة المغرب فى جامع عوارة. 

وكتبت أسرة سعيد مختار عبر الصفحة الرسمية للفنان الراحل : أن العزاء سيكون يوم الأربعاء المقبل في دار المناسبات بطنطا بعد صلاة المغرب داعين اللّٰه أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهمنا الصبر والسلوان.

رحيل سعيد مختار 

ورحل منذ أيام الفنان سعيد مختار  أحد أبطال الجزء الثاني من مسلسل الدالي وأعلن المؤلف وليد يوسف رحيل الفنان سعيد مختار وذلك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب المؤلف وليد يوسف: لله الأمر من قبل ومن بعد، إنا لله وإنا إليه راجعون، الله يرحمك ويحسن إليك يا سعيد، سعيد مختار في ذمة الله.. صدمة كبيرة".

من هو الفنان سعيد مختار 

شارك سعيد مختار في بعض المسلسلات المصرية ومنها «الدالي، مش ألف ليلة، زهرة وأزواجها الخمسة». ويعد أول ظهور له في مسلسل الدالي الجزء الثاني.

وقال سعيد مختار فى لقاء نادر له : "دخلت الفن بالصدفه، ولم اخطط لدخول هذا المجال ولكنى كنت أحبه واعشقه، وكنت أحاول على فترات متباعدة ان أشارك فى أعمال ولكن كنت أخش ان أشارك فى أدوار صغيرة لم تلق استحسان الجمهور. 

وأضاف سعيد مختار: كان يهمنى أن تكون بدايتى الفنية قوية من خلال عمل فني يشاهده الجمهور، وكانت بدايتى فى 2008 من خلال الجزء الثاني من مسلسل “الدالى” مع الفنان نور الشريف والمؤلف وليد سيف وهذا التعاون شكل شخصيتى الفنية. 

وأوضح سعيد مختار : أنا مقل فى السينما حيث شاركت في فيلم “خلطة عمري” وشاركت أيضا فى عدد من الأعمال المسرحية حيث أرى أن المسرح من أحب الفنون الى قلبي". 

أما عن رأيه فى علاقة الزوجين قال سعيد : “ الست الذكية هي اللي تقدر ترجع الراجل تاني لما يبعد”. 

