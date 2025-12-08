قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين
تفحمت سيارتهم بالكامل.. تفاصيل وفاة 4 مستشارين في حادث أليم بالمنيا
مدير الفاو يثمن جهود الرئيس السيسي والحكومة في دعم جهود المنظمة بمصر
بعد واقعة سرقة مجوهرات بـ102 مليون دولار.. فضيحة جديدة تضرب متحف اللوفر بإتلاف مئات الكتب النادرة
الجمعية العمومية للزمالك تنعقد غدًا بمناقشة الميزانية وخطة إنشاء فرع أسيوط الجديدة
آي صاغة: الذهب يرتفع بشكل طفبف وسط ترقب قرار الفيدرالي الأمريكي
هل الذهب يصل لـ 10 آلاف جنيه في 2026 .. ومفاجأة للمواطنين | فيديو
التخطيط : التوسع في برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا وإيطاليا والصين
توجيهات عاجلة من وزيرة التنمية المحلية بعد إقالة رئيس حي النزهة
انقطاع كامل للكهرباء في السودان بسبب عطل في سد مروي
رد هيئة المحكمة.. طلب من محامي المتهمين في قضية سارة خليفة بتصنيع المخدرات
الباقي شنط وأكياس .. رسالة مثيرة من سما المصري لـ محمد صلاح
فن وثقافة

محمد فراج يرد على انتقادات شخصيته فى فيلم الست بعد الهجوم عليه

محمد فراج
محمد فراج
أحمد إبراهيم

رد الفنان محمد فراج على الانتقادات التي وجهت له بسبب شخصية أحمد رامي فى فيلم “الست” الذى من المقرر أن يعرض تجاريا فى 10 ديسمبر الحالي. 

وقال محمد فراج في لقاء مع برنامج ET بالعربي : “برومو فيلم الست لما نزل كسر الدنيا الحمد لله .. وحالة الجدل الكبيرة جدًا ده شيء متوقع على فيلم مهم زي ده .. ومنى زكي هي اللي بتعمل شخصية أم كلثوم .. ومروان حامد اللي بيخرج .. وأحمد مراد اللي بيكتب .. فا طبيعي جدًا يكون في حالة ترقب شديدة يعني”.

وأضاف محمد فراج : “أنا بعمل شخصية الشاعر أحمد رامي .. وإحنا بنعمل فيلم فيه حدوتة فيها شخصيات لحم ودم ومشاعر وأحاسيس .. وماينفعش نحصر القيمة الكبيرة أوي دي في إننا نتكلم عن مكياج أحمد رامي .. ونقول هل فراج كان قريب من أحمد رامي ولا ماكنش قريب ؟ .. وعلى فكرة أنا مش مطالب كممثل إني أبقى شبه أحمد رامي بالظبط .. لأن لو كده هاتوا واحد شبه أحمد رامي بجد خلوه هو اللي يمثل الفيلم”.

وأوضح محمد فراج : بلاش كلمة هجوم .. وخلينا نسميها حالة جدل .. ودي حاجة طبيعية جدًا .. لأنه فيلم مميز ومهم وبيحكي عن شخصية كوكب الشرق أم كلثوم .. فأكيد كل الناس هتبقى قاعدة مستنية الفيلم .. وأول ما الفيلم يتعرض هتبان ردود أفعال الجمهور الحقيقية اللي إحنا نهتم بيها ونتكلم فيها. 

فيلم الست

يذكر أن فيلم "الست" يتناول السيرة الذاتية لكوكب الشرق أم كلثوم، ويشارك في بطولته العديد من النجوم مثل كريم عبد العزيز وآسر ياسين وعمرو سعد ومحمد فراج وسيد رجب ونيللي كريم وأحمد داود وأحمد خالد صالح، بالإضافة إلى ظهور عدد كبير من النجوم كضيوف شرف مثل أحمد حلمي وأمينة خليل وأحمد أمين وأمير المصري، وسيبدأ عرضه تجاريا في مصر والدول العربية يوم 10 ديسمبر الجاري.

محمد صلاح

بعد الاجتماع مع إدارة ليفربول.. محمد صلاح ينتقل للدوري السعودي في يناير

جثة فتاة

شهيدة الشرف.. حكاية فتاة حدائق القبة مع الذئب البشري| ماذا حدث؟

قطارات السكك الحديدية

السكة الحديد: تخفيض أسعار التذاكر 50% وتخصيص مقاعد بجميع القطارات لهذه الفئة

سيدة

16 فتاة.. عصابة الستات تستدرج الشباب لتصويرهم وتهديدهم| ما القصة؟

هل السلحفاة في البيت

هل السلحفاة في البيت تجلب الرزق والحظ وتعطل السحر؟.. احذرها

حسن شحاته

13 ساعة.. تطورات الحالة الصحية لحسن شحاتة

مشغولات ذهبية

سعر جرام الذهب الآن في مصر عقب تراجعه

أحمد شريف

مهاجم الزمالك يحيي ذكري خطيبته الراحلة: ذكراك ثابتة في قلبي

محادثات السلام بين روسيا و أوكرانيا تحرز تقدما ملحوظا.. و أوكرانيا تبحث الضمانات الأمريكية

محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا تحرز تقدما.. وبحث الضمانات الأمريكية

الدولية للصليب الأحمر

الدولية للصليب الأحمر: استهداف العاملين في المجال الإنساني غير مقبول

المملكة السعودية و سلطنة عمان

السعودية تدعو سلطنة عمان للمشاركة في إكسبو الرياض

صحة الشرقية تنفذ قوافل الخير.. كشف وعلاج مجاني لـ 18 ألف مواطن

قافلة طبية
تناول حبة من البرتقال فى فصل الشتاء.. ستفاجأ بالنتيجة

تناول حبة من البرتقال فى فصل الشتاء..ستفاجئ بالنتيجة
لغذاء سريع.. طريقة طاجن المكرونة بالفراخ

طريقة طاجن المكرونة بالفراخ.
طريقة عمل شوربة العدس بالطشة

طريقة عمل شوربة العدس بالطشة
شروق القاسم

من طب الأسنان للرقص الشرقي.. الحقيقة الكاملة في أزمة شروق القاسم

أحمد سعد

من الفقر والطرد إلى قمة الشهرة.. أحمد سعد يكشف عن أسرار مشواره الفني

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حكاية القرن الإفريقي بين الجفاف والهجرة والنزاعات

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الأول

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: العقل العربي بين سطوة الخوارزميات وتآكل الوعي النقدي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تنمية الذات .. رحلة مستمرة نحو التميز

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اسخر من والديك تكسب دولارات!

