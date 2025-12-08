محمد فراج يرد على انتقادات شخصيته فى فيلم الست بعد الهجوم عليه

رد الفنان محمد فراج على الانتقادات التي وجهت له بسبب شخصية أحمد رامي فى فيلم “الست” الذى من المقرر أن يعرض تجاريا فى 10 ديسمبر الحالي.

وقال محمد فراج في لقاء مع برنامج ET بالعربي : “برومو فيلم الست لما نزل كسر الدنيا الحمد لله .. وحالة الجدل الكبيرة جدًا ده شيء متوقع على فيلم مهم زي ده .. ومنى زكي هي اللي بتعمل شخصية أم كلثوم .. ومروان حامد اللي بيخرج .. وأحمد مراد اللي بيكتب .. فا طبيعي جدًا يكون في حالة ترقب شديدة يعني”.

وأضاف محمد فراج : “أنا بعمل شخصية الشاعر أحمد رامي .. وإحنا بنعمل فيلم فيه حدوتة فيها شخصيات لحم ودم ومشاعر وأحاسيس .. وماينفعش نحصر القيمة الكبيرة أوي دي في إننا نتكلم عن مكياج أحمد رامي .. ونقول هل فراج كان قريب من أحمد رامي ولا ماكنش قريب ؟ .. وعلى فكرة أنا مش مطالب كممثل إني أبقى شبه أحمد رامي بالظبط .. لأن لو كده هاتوا واحد شبه أحمد رامي بجد خلوه هو اللي يمثل الفيلم”.

وأوضح محمد فراج : بلاش كلمة هجوم .. وخلينا نسميها حالة جدل .. ودي حاجة طبيعية جدًا .. لأنه فيلم مميز ومهم وبيحكي عن شخصية كوكب الشرق أم كلثوم .. فأكيد كل الناس هتبقى قاعدة مستنية الفيلم .. وأول ما الفيلم يتعرض هتبان ردود أفعال الجمهور الحقيقية اللي إحنا نهتم بيها ونتكلم فيها.

فيلم الست

يذكر أن فيلم "الست" يتناول السيرة الذاتية لكوكب الشرق أم كلثوم، ويشارك في بطولته العديد من النجوم مثل كريم عبد العزيز وآسر ياسين وعمرو سعد ومحمد فراج وسيد رجب ونيللي كريم وأحمد داود وأحمد خالد صالح، بالإضافة إلى ظهور عدد كبير من النجوم كضيوف شرف مثل أحمد حلمي وأمينة خليل وأحمد أمين وأمير المصري، وسيبدأ عرضه تجاريا في مصر والدول العربية يوم 10 ديسمبر الجاري.