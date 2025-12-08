قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

برومو لقاء ياسمين عبد العزيز في معكم منى الشاذلي الخميس والجمعة.. شاهد

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز
أحمد إبراهيم

أطلقت قناة "ON" ، برومو لقاء النجمة ياسمين عبد العزيز في برنامج "معكم منى الشاذلي" المقرر يومي الخميس والجمعة 11 و12 ديسمبر الجاري. 

تقدم ياسمين عبد العزيز خلال الحلقة ما أشبه بكشف حساب عن قراراتها الفنية والإنسانية التي اتخذتها في ٢٠٢٥، وتتحدث بمنتهى الصراحة عن قرارات تعجلت في اتخاذها وقرارات ندمت عليها وقرارات أخرى كان فيها توفيق من الله.

تقول النجمة ياسمين عبد العزيز إنها راجعت نفسها وقررت أن تدخل حياة جديدة وعام جديد بأسلوب وطريقة تفكير تعتمد فيها على العقل والقلب معًا دون أن تستخدم أحدهما فقط.

كما تكشف عن كثير من الأسرار والكواليس عن أعمالها الفنية الجديدة وسر نجاح مسلسلها الأخير "وتقابل حبيب"، والكيمياء التي تجمعها مع النجم كريم فهمى بعد نجاح سلسلة مسلسلات معًا في السنوات الأخيرة. 

ياسمين عبد العزيز بطلة فيلم خلى بالك على نفسك

من ناحية أخرى شاركت الفنانة ياسمين عبدالعزيز جمهورها ومتابعيها، مقطع فيديو طريف يجمعها بالفنان أحمد السقا من كواليس فيلمهما الجديد «خلى بالك على نفسك».

وظهرت ياسمين بلقطات عفوية مع السقا فى الفيديو، الذي نشرته عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: «خلى بالك على نفسك».

وأعاد السقا نشر الفيديو عبر حسابه، موجها لها تعليقا خفيف الظل قال فيه: «الكلام على إيه؟.. بس خلى بالك من نفسك».

ويشارك فى بطولة الفيلم كل من: ياسمين عبدالعزيز، أحمد السقا، لبلبة، محمد رضوان،، والعمل من تأليف شريف الليثى، وإخراج معتز التونى، ويواصل حاليا تصوير فريق العمل.

