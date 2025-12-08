لبلبة: ما قدمته للفن نصف قدراتي التمثيلية

قالت الفنانة لبلبلة، إن ما قدّمته للفن حتى الآن هو نصف قدراتها التمثيلية، مضيفة “عمري ما تكبّرت على جمهوري لأنني منهم، وحبّهم هو المحرّك الأول لي ورصيدي الحقيقي”.

وأضافت لبلبلة، خلال جلسة حوارية أُقيمت لها في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، أن الالتزام في المواعيد هو مفتاح ضروري لجودة العمل، وأن تجهيزاتها قبل التصوير بفترة هو منهجها منذ الطفولة، وهو ما تعلّمته من الأساتذة الكبار الذين عملت معهم منذ الصغر.

وتابعت: أمارس الفن حتى الآن بروح الهواية، وأنا فخورة بعرض أحدث أفلامي "جوازة ولا جنازة" ضمن برنامج مهرجان البحر الأحمر السينمائي هذا العام في دورته الخامسة.

يعد مهرجان البحر الاحمر السينمائي الدولي واحدا من ابرز المنصات السينمائية في المنطقة، وقد انطلق لأول مرة في العام 2021 ليشكل حاضنة رائدة لصناع السينما العرب والعالميين. يقام المهرجان سنويا في مدينة جدة، وتحديدا في قلب منطقة جدة التاريخية، حيث يعكس الموقع روح التراث العمراني العريق ويمنح الزوار تجربة ثقافية متكاملة تجمع بين الفن والابداع والاصالة.