علامات استفهام.. مصير غامص لـ 4 نجوم بـ الأهلي في ميركاتو الشتاء

يتأهب مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب لحسم ملف تجديد عقود بعض اللاعبين قبل الدخول فى الميركاتو الشتوي خلال شهر يناير المقبل.

وبات ملف تجديد العقود من الملفات الشائكة لدى إدارة النادي الأهلي حيث تواجه إدارة المارد الأحمر تعثرا فى الإنتهاء منه فى ظل حالات الشد والجذب من جانب النجوم الذين اقتربت عقودهم من الإنتهاء.

وتضم قائمة نجوم الأهلي الذي شارفت عقودهم على الإنتهاء والمقرر حسم المفاوضات معهم فى قادم الأيام الثلاثي المالي إليو ديانج وأحمد عبد القادر وحسين الشحات.

إليو ديانج

المالي إليو ديانج اتسم موقفه بالتمسك بشروطه المالية رغم تأكيد اللاعب أن رغبته هي البقاء ضمن صفوف القلعة الحمراء.

ديانج طلب زيادة راتبه وفقا لتقارير إعلامية إلي مليون و250 ألف دولار إلى وأن رغبته الأولى والأخيرة تجديد التعاقد مع النادي الأهلي.

وما عزز من موقف المالي إليو ديانج في ملف تجديد عقده تلقيه عروضا من دوريات الخليج إلي جانب الدوري المحلي.

جوكر الأهلي

تعاني إدارة النادي الأهلي من حسم ملف تجديد أحمد عبدالقادر نجم القلعة الحمراء فى ظل مغالاة اللاعب فى طلباته المالية.

أحمد عبد القادر تلقى خلال الآونة الأخيرة ثلاثة عروض محلية من الزمالك وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا، لكن اللاعب يضع في أولوياته البقاء في الأهلي وحال عدم التوصل لاتفاق قد يناقش باقي العروض الأخرى.

ومن جانبه كشف الإعلامي جمال الغندور، أن وليد صلاح الدين مدير الكرة بالنادي الأهلي، أبلغ اللاعب أحمد عبد القادر بضرورة حسم موقفه من التجديد خلال الساعات المقبلة، وذلك بعد تقديم النادي عرضه النهائي لتجديد العقد.

وأوضح الغندور فى تصريحات تليفزيونية أن النادي الأهلي وضع أمام اللاعب عرضًا مالياً بقيمة 17 مليون جنيه في الموسم، مؤكدًا أن هذا هو العرض الأخير الذي وافقت عليه الإدارة دون نية لزيادته، سواء خلال المفاوضات الحالية أو مستقبلاً.

وأشار إلى أن وليد صلاح الدين شدد خلال جلسته مع اللاعب على ضرورة الرد بشكل واضح وسريع، خاصة أن النادي يرغب في إنهاء ملف التجديد سواء بالموافقة أو الرفض لتحديد الخطوة التالية، وعدم ترك الأمر معلقًا لفترة أطول.

واختتم، تنتظر إدارة الأهلي موقف عبد القادر خلال الساعات المقبلة، وسط حالة من الترقب لمعرفة ما إذا كان اللاعب سيوافق على الاستمرار داخل القلعة الحمراء بالشروط المطروحة، أو يتجه لرفض العرض والبحث عن خطوة جديدة خارج أسوار النادي.

أحمد نبيل كوكا

تستعد إدارة النادي الأهلي لتقديم عرض للاعب أحمد نبيل كوكا من أجل غلق ملف تجديد عقده فى الميركاتو الشتوي.

ومن المقرر أن تقدم إدارة النادي الأهلي عرضا لتجديد عقد نجم القلعة الحمراء أحمد نبيل كوكا لمدة خمسة مواسم.



حسين الشحات

واقتربت إدارة النادي الأهلى من التوصل لاتفاق مع حسين الشحات لاعب وسط الفريق لتجديد عقده الذى ينتهى بنهاية الموسم الحالى.

اتفاق القلعة الحمراء تمثل في توقيع عقد جديد مدته موسمين على أن يتم تقدير اللاعب ماليا بشكل يليق به وهو ما ستقوم به إدارة الأهلي.