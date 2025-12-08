قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

رنيم الجداوي لاعبة الأهلي: نسير بخطى ثابتة في بطولة أفريقيا للسلة

رنيم الجداوي
رنيم الجداوي
عبدالحكيم أبو علم

أكدت رنيم الجداوي، لاعبة الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الاهلي ، أن الفريق يسير خطوة بخطوة في بطولة إفريقيا التي يستضيفها النادي في الفترة حتى يوم 15 ديسمبر الجاري. 
وقالت إن الفريق يعيش، في حالة تركيز قوية، ويستعد لكل مباراة باعتبارها بطولة بمقردها وهناك اتفاق بين اللاعبات من اجل التتويج باللقب الإفريقي.

وأضاف: «لا توجد مواجهات سهلة في بطولة إفريقيا، ونسير بخطى ثابتة حتى الآن في البطولة بعد الفوز في أول مباراتين، وهدفنا تحقيق العلامة الكاملة أمام سبورتنج لواندا الأنجولي غدا».

وكان الفريق الأول لسيدات سلة الأهلي قد حقق الفوز على جمعية الأصدقاء الإيفواري وريج الرواندي في إطار الجولتين الأولى والثانية من دور المجموعات ببطولة إفريقيا والتي يستضيفها النادي الأهلي في الفترة من 4 إلى 15 ديسمبر الجاري.

رنيم الجداوي النادي الاهلي كرة السلة بطولة الدوري بطولة افريقيا

