وفد من المسابقة العالمية للقرآن يزور المعالم الثقافية بالعاصمة الجديدة

زار عدد من المشاركين في المسابقة العالمية الثانية والثلاثين للقرآن الكريم، التي تنظمها وزارة الأوقاف، برعاية كريمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، مجموعة من أبرز المعالم الثقافية والحضارية بالعاصمة الجديدة، وذلك في إطار البرنامج الثقافي الذي تنظمه الوزارة لإثراء تجربة المشاركين وتعريفهم بالإنجازات المصرية.

وفد من المشاركين في المسابقة العالمية للقرآن يزور عددا من المعالم بالعاصمة الجديدة

وشملت الجولة زيارة كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الجديدة، حيث تعرّف الوفد على طرازها المعماري ودورها الوطني، وما تمثله من نموذج للتسامح والتعايش الذي تتميز به مصر عبر تاريخها الطويل.

كما تضمنت الزيارة مكتبة المعرفة، والتي اطّلع خلالها المشاركون على ما تضمه من قاعات مرجعية ومحتوى معرفي متنوع يعكس جهود الدولة في نشر الثقافة ودعم البحث العلمي.

وتوجه الوفد كذلك إلى بيت الفنون وهو مجمع ثقافي ضخم يعد الأكبر في الشرق الأوسط، ويضم دار أوبرا حديثة هي الأكبر في المنطقة، ومسارح متنوعة، ومكتبات، ومتاحف، ومراكز للإبداع، واستديوهات، وقاعات تدريب، يعكس مكانة مصر الريادية في الفنون الرفيعة.

واختُتمت الجولة بزيارة متحف العواصم المصرية، الذي يقدّم عرضًا تاريخيًّا شاملًا للعواصم التي مرت على مصر عبر العصور، ويضم قطعًا أثرية فريدة تعكس تطور الحضارة المصرية منذ فجر التاريخ حتى العصر الحديث.

وتأتي هذه الزيارات ضمن حرص وزارة الأوقاف على تقديم برنامج ثقافي متكامل للمشاركين بالمسابقة، يجمع بين الجانب القرآني والمعرفي، ويبرز ما تزخر به مصر من إرث حضاري وثقافي متنوع.

