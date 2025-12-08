قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
آي صاغة: الذهب يرتفع بشكل طفبف وسط ترقب قرار الفيدرالي الأمريكي
هل الذهب يصل لـ 10 آلاف جنيه في 2026 .. ومفاجأة للمواطنين | فيديو
التخطيط : التوسع في برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا وإيطاليا والصين
توجيهات عاجلة من وزيرة التنمية المحلية بعد إقالة رئيس حي النزهة
انقطاع كامل للكهرباء في السودان بسبب عطل في سد مروي
رد هيئة المحكمة.. طلب من محامي المتهمين في قضية سارة خليفة بتصنيع المخدرات
الباقي شنط وأكياس .. رسالة مثيرة من سما المصري لـ محمد صلاح
كله فيلر وعمليات تجميل.. بشار الأسد يسخر من بوتين في تسريبات جديدة
كيف تستثمر مدخراتك من بين 4 صناديق استثمارية .. بنك مصر يجيب
علامات استفهام.. مصير غامص لـ 4 نجوم بـ الأهلي في ميركاتو الشتاء
الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالاسم ورقم البطاقة
بعد الجيزة | الكيوت في شوارع القاهرة والقليوبية بديلا للتوكتوك .. تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الإسكندرية: تنظم قوافل طبية مجانية خاصة للمناطق الأكثر احتياجا

القوافل الطبية
القوافل الطبية
أ ش أ

كلف محافظ الإسكندرية أحمد خالد، رؤساء الأحياء بتنظم القوافل الطبية المجانية خاصة بالمناطق الأكثر احتياجا وإقامة الندوات التوعوية عن كيفية الحفاظ على المرافق الحيوية.


وتنفيذا لتوجيهات محافظ الإسكندرية.. نظم حي وسط قافلة طبية مجانية بالتعاون مع مديرية الصحة بجمعية تنمية المجتمع المحلي "بامبروزو" بدائرة الحي، وذلك ضمن حملة 100 يوم صحة.


وتضمنت القافلة تقديم خدمات الكشف المبكر عن أورام الثدي، وقياس ضغط الدم ومستوى السكر، لعدد 35 سيدة من سيدات الجمعية، واقامة ندوات للتوعوية عن خطورة سوء استخدام المضادات الحيوية، والطرق المثلى للتعامل مع نزلات البرد وأمراض الجهاز التنفسي خلال فصل الشتاء.


كما نظم الحي ندوة توعوية عن "كيفية الحفاظ على شبكة "الصرف الصحي كثروة قومية"، وتم خلالها توضيح كيفية تلافي السلوكيات الخاطئة في التعامل مع الشبكة، مثل التخلص من الزيوت المستخدمة في الطهي أو بقايا الطعام وقشور الخضروات، او إلقاء قطع الألات الحادة في دورات المياه أو الأدوية منتهية الصلاحية، ووضعها بدلا من ذلك في أكياس وإلقائها في القمامة.


كما تم توضيح طرق التواصل مع شركة الصرف الصحي في حالة الشكاوى، سدد شبكات الصرف، أو تراكم مياه الأمطار، وكيفية توصيل المواطن لشكواه لحلها في أسرع وقت، من خلال الخط الساخن للشركة على مدار الساعة 175، وتم عمل مسابقات وتوزيع الهدايا والمطبوعات على الموجودين لتأكيد رسائل التوعية.

محافظ الإسكندرية أحمد خالد تنظم القوافل الطبية المجانية المناطق الأكثر احتياجا إقامة الندوات التوعوية الحفاظ على المرافق الحيوية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح

بعد الاجتماع مع إدارة ليفربول.. محمد صلاح ينتقل للدوري السعودي في يناير

جثة فتاة

شهيدة الشرف.. حكاية فتاة حدائق القبة مع الذئب البشري| ماذا حدث؟

قطارات السكك الحديدية

السكة الحديد: تخفيض أسعار التذاكر 50% وتخصيص مقاعد بجميع القطارات لهذه الفئة

سيدة

16 فتاة.. عصابة الستات تستدرج الشباب لتصويرهم وتهديدهم| ما القصة؟

هل السلحفاة في البيت

هل السلحفاة في البيت تجلب الرزق والحظ وتعطل السحر؟.. احذرها

حسن شحاته

13 ساعة.. تطورات الحالة الصحية لحسن شحاتة

مشغولات ذهبية

سعر جرام الذهب الآن في مصر عقب تراجعه

أحمد شريف

مهاجم الزمالك يحيي ذكري خطيبته الراحلة: ذكراك ثابتة في قلبي

ترشيحاتنا

الدولية للصليب الأحمر

الدولية للصليب الأحمر: استهداف العاملين في المجال الإنساني غير مقبول

المملكة السعودية و سلطنة عمان

السعودية تدعو سلطنة عمان للمشاركة في إكسبو الرياض

الدكتورة رانيا المشاط

مصر ترحب باستضافة نادي المقترضين بمشاركتها في ورشة عمل الإسكوا

بالصور

صحة الشرقية تنفذ قوافل الخير.. كشف وعلاج مجاني لـ 18 ألف مواطن

قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية

تناول حبة من البرتقال فى فصل الشتاء.. ستفاجأ بالنتيجة

تناول حبة من البرتقال فى فصل الشتاء..ستفاجئ بالنتيجة
تناول حبة من البرتقال فى فصل الشتاء..ستفاجئ بالنتيجة
تناول حبة من البرتقال فى فصل الشتاء..ستفاجئ بالنتيجة

لغذاء سريع.. طريقة طاجن المكرونة بالفراخ

طريقة طاجن المكرونة بالفراخ.
طريقة طاجن المكرونة بالفراخ.
طريقة طاجن المكرونة بالفراخ.

طريقة عمل شوربة العدس بالطشة

طريقة عمل شوربة العدس بالطشة
طريقة عمل شوربة العدس بالطشة
طريقة عمل شوربة العدس بالطشة

فيديو

أحمد سعد

من الفقر والطرد إلى قمة الشهرة.. أحمد سعد يكشف عن أسرار مشواره الفني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حكاية القرن الإفريقي بين الجفاف والهجرة والنزاعات

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الأول

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: العقل العربي بين سطوة الخوارزميات وتآكل الوعي النقدي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تنمية الذات .. رحلة مستمرة نحو التميز

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اسخر من والديك تكسب دولارات!

المزيد