محافظ الإسكندرية: تنظم قوافل طبية مجانية خاصة للمناطق الأكثر احتياجا

كلف محافظ الإسكندرية أحمد خالد، رؤساء الأحياء بتنظم القوافل الطبية المجانية خاصة بالمناطق الأكثر احتياجا وإقامة الندوات التوعوية عن كيفية الحفاظ على المرافق الحيوية.



وتنفيذا لتوجيهات محافظ الإسكندرية.. نظم حي وسط قافلة طبية مجانية بالتعاون مع مديرية الصحة بجمعية تنمية المجتمع المحلي "بامبروزو" بدائرة الحي، وذلك ضمن حملة 100 يوم صحة.



وتضمنت القافلة تقديم خدمات الكشف المبكر عن أورام الثدي، وقياس ضغط الدم ومستوى السكر، لعدد 35 سيدة من سيدات الجمعية، واقامة ندوات للتوعوية عن خطورة سوء استخدام المضادات الحيوية، والطرق المثلى للتعامل مع نزلات البرد وأمراض الجهاز التنفسي خلال فصل الشتاء.



كما نظم الحي ندوة توعوية عن "كيفية الحفاظ على شبكة "الصرف الصحي كثروة قومية"، وتم خلالها توضيح كيفية تلافي السلوكيات الخاطئة في التعامل مع الشبكة، مثل التخلص من الزيوت المستخدمة في الطهي أو بقايا الطعام وقشور الخضروات، او إلقاء قطع الألات الحادة في دورات المياه أو الأدوية منتهية الصلاحية، ووضعها بدلا من ذلك في أكياس وإلقائها في القمامة.



كما تم توضيح طرق التواصل مع شركة الصرف الصحي في حالة الشكاوى، سدد شبكات الصرف، أو تراكم مياه الأمطار، وكيفية توصيل المواطن لشكواه لحلها في أسرع وقت، من خلال الخط الساخن للشركة على مدار الساعة 175، وتم عمل مسابقات وتوزيع الهدايا والمطبوعات على الموجودين لتأكيد رسائل التوعية.