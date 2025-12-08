كله فيلر وعمليات تجميل.. بشار الأسد يسخر من بوتين في تسريبات جديدة

تصدر الرئيس السوري السابق بشار الأسد الترند على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تسريب سلسلة فيديوهات جديدة تظهره برفقة مستشارته السابقة لونا الشبل خلال جولة في ريف دمشق.

الفيديوهات تكشف محادثات خاصة تجمع بين الأسد والشبل، تتضمن سخرية من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والجيش السوري، إلى جانب تعليقات حادة عن أوضاع الغوطة والضحايا المدنيين.

بشار الأسد يسخر من بوتين

في أحد المقاطع، سخر بشار الأسد من مظهر بوتين قائلاً: "كله عمليات تجميل"، بينما أشارت لونا الشبل إلى أن الرئيس الروسي خضع للعديد من الإجراءات التجميلية رغم بلوغه 65 عاماً.

وخلال الفيديو المسرب، قالت لونا الشبل :"شفت بوتين أديش نافخ؟ هاد الفيلر فاضحه كتير، عمره 65 سنة وكله تجميل".

فيما يرد الأسدقائلاً :"كله عمليات تجميل".

وفي الفيديوهات، يقود الأسد السيارة بجانب لونا الشبل ويسألها: «أسلم على الحاجز ولا مو ضروري؟»، فتجيبه بأنها ضرورية.

ثم تحدثت لونا الشبل عن أن صاحب استراحة طيبة الشهيرة على طريق حمص، وهو ضابط، كان يسمم الجنود، تقول: «صاحب استراحة طيبة الشهيرة على طريق حمص كان يسمم الجنود.. لا تعمروها، خلوها معلمًا للخونة»، ليعلق الأسد مستفسرًا: «بجد كلهم ماتوا؟».

الوضع في الغوطة محور حديث بشار الأسد ولونا الشبل

ويظهر في الفيديوهات صدمة لونا الشبل من أوضاع الغوطة وأهاليها، قائلة: «الوضع مخيف.. وعدد الضحايا بلغ 30 ألفًا وفق تصريحات الروس»، فيما يسخر الأسد: «إذا بيكون في فيلم الغوطة يصير خارج السياق».

وتسخر لونا الشبل من الجيش، قائلة: «قد ما أحبهم قد ما أقرف منهم».

كما تحدثت الشبل عن ضباط وعمليات غير قانونية، بما فيها تسميم الجنود على طريق حمص، بينما عبّر الأسد عن نظرته للوطنية بقوله: "لا يمكن الفصل بين حياتي ووطني".

كما تضمنت الفيديوهات تعليقات ساخرة على الجيش السوري، وسخرية من الأوضاع المأساوية في الغوطة، حيث أشار إلى عدد الضحايا بحسب تصريحات روسية، مؤكداً في الوقت ذاته على استمراره في تقديم نفسه للمواطنين الشرفاء.

المقاطع المسربة أثارت جدلاً واسعاً حول طبيعة العلاقة بين بشار الأسد ولونا الشبل، ومدى قرب الأخيرة من دائرة صنع القرار في النظام السابق، خاصة بعد حادث وفاة الشبل في ظروف غامضة، وسط تكهنات عن اغتيالها.

ويأتي هذا التسريب بعد نشر الفيديو الرسمي للجولة عام 2018، والذي كان منقحاً ومجتزأً، بينما الفيديوهات الجديدة تكشف تفاصيل غير مسبوقة عن شخصية الأسد وأسلوبه في الحوار والسخرية من الأحداث والسياسة.

الحياة في المنفى.. بشار الأسد بين العزلة والتجارة

بعد سقوط نظامه، يعيش بشار الأسد في موسكو حياة منعزلة تماماً، بعيدة عن الرفاهية والسلطة التي اعتاد عليها على عرش قاسيون.

ويمنع عليه الظهور العلني أو الحديث لوسائل الإعلام، ويخضع لرقابة صارمة على تحركاته وسكناته. تتعدد الروايات حول مكان إقامته، حيث تشير بعض المصادر إلى مجمع "موسكو سيتي"، بينما تتحدث تقارير أخرى عن عزلة فخمة خارج أسوار المدينة، إلا أن الحقيقة تظل واحدة: جدران مغلقة وحياة مقلوبة رأساً على عقب.

وأظهرت بعض التقارير أن الأسد افتتح نشاطاً تجارياً بسيطاً لكسب لقمة العيش، رغم امتلاكه مقرات سكنية فارهة تدر عليه ملايين الدولارات سنوياً، ويدير شركة تأجير عقارات باسم "بشار سيتي للإيجارات".

ويبدو أن الرئيس السابق اختار نقل أمواله في حقائب سفره بدلاً من مقتنيات منزله في دمشق، في إشارة إلى تحوله من محور القرار في دمشق إلى شخص منعزل بعيداً عن السياسة والسلطة.

المدن السورية أصبحت خالية من صوره الكبيرة والملونة، ليكون بذلك الأسد قد دخل التاريخ وخرج من الجغرافيا، بينما يعيش في موسكو حياة مختلفة تماماً عن تلك التي عرفها في سوريا.

وهذا التسريب الجديد والظروف الغامضة لمنفى الأسد يعيد تسليط الضوء على حياة الرئيس المخلوع بعد سقوط نظامه، ويوفر مادة للتحليل حول الانعزال، وفقدان النفوذ، والأبعاد النفسية والسياسية التي تحيط بحياته في الخارج.