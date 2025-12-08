إقبال المصريين في الرياض على لجان التصويت بانتخابات الدوائر الملغاة للنواب

أكد جمال الوصيف، مراسل «القاهرة الإخبارية» من الرياض، أن عملية التصويت الخاصة بالدوائر الملغاة تشهد توافد العشرات من أبناء الجالية المصرية منذ فتح اللجان أبوابها في التاسعة صباحاً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

وأوضح خلال رسالة على الهواء، أن التصويت يجري في مقر السفارة المصرية بالرياض، إضافة إلى القنصلية العامة في جدة، حيث تنقل الصورة على مدار الساعة، مضيفا أن الإقبال في الساعات الأولى بدا متوسطاً أو أقل من المتوسط نظراً لكون اليوم يوم عمل رسمي في المملكة، إلا أن الحركة بقيت مستمرة بشكل متواصل منذ الصباح.

وأشار الوصيف إلى أن السفارة المصرية أتمت استعداداتها قبل بدء عملية التصويت، حيث جرى تجهيز اللجان بالأجهزة الإلكترونية والحواسيب اللازمة للتواصل مع الهيئة الوطنية للانتخابات وتسجيل الناخبين بسهولة، كما جرى إعداد مقرات مخصصة لاستراحة الناخبين خارج اللجان، إضافة إلى تنسيق متواصل مع السلطات الأمنية السعودية لتنظيم دخول وخروج المواطنين وضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة داخل مقار البعثات الدبلوماسية في الرياض وجدة.