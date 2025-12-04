عصام شيحة: إعلان نتائج 20 دائرة اليوم.. وتحسن الثقة بالعملية الانتخابية

أكد المحامي عصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن 20 دائرة انتخابية من المقرر إعلان نتائجها اليوم، مشيرًا إلى أن هذه الدوائر تُعد من الدوائر التي تم توصيفها بالدوائر الملغاة خلال العملية الانتخابية.

وأوضح شيحة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "نواب الوطن" المذاع على قناة المحور ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، أن الفائز في هذه الدوائر يُعد قد حسم مقعده دون إعادة، موضحًا أن الإعلان يتم وفقًا لقاعدة أعلى الأصوات وليس بنظام النسبة، وذلك في الدوائر التي استقرت نتائجها ولم تُحدد لإعادة.

استعادة ثقة المواطن

وأضاف عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان أن الأيام الأخيرة من العملية الانتخابية شهدت استعادة ملحوظة لثقة المواطن المصري في نزاهة الإجراءات الانتخابية وسلامتها، إلا أنه أشار إلى أن ذلك لم ينعكس على حجم الإقبال داخل اللجان.



وقال شيحة: "لا توجد كثافة في الحضور داخل اللجان ويبدو أنه لا يوجد حماس شديد من جانب الناخبين"، لافتًا إلى أن انخفاض الحضور يُعد من أبرز التحديات التي تواجه المشهد الانتخابي الحالي على الرغم من انتظام العملية وتطور إدارتها.