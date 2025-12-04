قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الوحدة 8200.. أيرلندا تحقق في تواطؤ مايكروسوفت مع إسرائيل لقـ تل الفلسطينيين
وظائف جديدة.. فرصة للتعيين بوزارة الكهرباء
القبض على أحد أنصار مرشح بالبحيرة بحوزته كروت دعاية انتخابية
الضرائب: 160.5 مليار جنيه حصيلة أذون وسندات الخزانة في عام
خبير دولي: ترتيبات دولية تمهد لعودة الأسد إلى حكم سوريا جزئيًا
تعاون مصري - أوروبي لتعزيز القدرات الرقابية في الأمان النووي والإشعاعي
مكتب نتنياهو: وفد إسرائيلي سافر إلى القاهرة لإجراء محادثات مع الوسطاء
بعد مطالبته بإلغاء انتخابات مجلس النواب 2025.. مصطفى بكري يرد على عمرو موسى
ترامب: بإنهائي الحرب بين رواندا والكونغو الديمقراطية أكون قد أنهيت الحرب الثامنة خلال عام
موعد مباراة منتخب مصر والإمارات في الجولة الثانية من كأس العرب 2025.. والقنوات الناقلة
حالة الطقس غدا.. تغيرات مفاجئة والأرصاد تناشد بالحذر الشديد من هذه الظاهرة
انسحاب إسبانيا وإيرلندا وهولندا من يوروفيجن 2026 احتجاجا على مشاركة إسرائيل
أخبار العالم

ترامب يشهد توقيع اتفاق السلام بين رواندا والكونغو الديمقراطية.. ويطمع في معادن الأرض

ترامب ورئيسي رواندا والكونغو الديمقراطية
ترامب ورئيسي رواندا والكونغو الديمقراطية
ناصر السيد

استضاف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الخميس، زعيمي رواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية لتوقيع اتفاقية السلام المعروفة باسم "اتفاقيات واشنطن" في معهد الولايات المتحدة للسلام.

ترامب يطمع في ثروات الأرض

وأكد الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة توافق على شراء معادن الأرض النادرة من رواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، بحسب ما أفادت به شبكة فوكس نيوز الإخبارية الأمريكية.

وأضاف ترامب أن اتفاقية واشنطن تُضفي طابعًا رسميًا على الشروط التي اتفق عليها البلدان في يونيو الماضي، بما في ذلك وقف إطلاق نار دائم، ونزع سلاح القوات غير الحكومية، وتوفير شروط عودة اللاجئين إلى ديارهم، وتحقيق العدالة ومحاسبة مرتكبي الفظائع غير القانونية.

ترامب وجائزة نوبل

وقالت وكالة أسوشيتد برس الأمريكية إن هذه اللحظة تتيح لترامب - الذي تباهى مرارًا وتكرارًا، وبشيء من المبالغة، بوساطته في تحقيق السلام في بعضٍ من أكثر صراعات العالم رسوخًا - فرصةً أخرى للترويج لنفسه كصانع صفقاتٍ استثنائي على الساحة العالمية، وإثبات استحقاقه جائزة نوبل للسلام. 

ولم يتردد الرئيس الأمريكي في التعبير عن رغبته في نيل هذه الجائزة.

كان ترامب يرحب بالرئيسين الكونغولي فيليكس تشيسكيدي والرواندي بول كاجامي، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين من دول أفريقية أخرى سافروا إلى واشنطن لحضور التوقيع، وفي الأسبوع نفسه، سخر بازدراء من الصومال التي مزقتها الحرب، وقال إنه لا يريد مهاجرين من الدولة الواقعة في شرق أفريقيا في الولايات المتحدة.

وأشاد البيت الأبيض بالاتفاق، ووصفه بأنه "تاريخي" بوساطة ترامب، ويأتي الاتفاق بين تشيسكيدي وكاجامي بعد جهود سلام استمرت شهورًا من قِبل الولايات المتحدة وشركائها، بما في ذلك الاتحاد الأفريقي وقطر، ويُنهي اتفاقًا سابقًا وُقع في يونيو.

ترامب اتفاق السلام رواندا والكونغو الديمقراطية معادن الأرض الرئيس الأمريكي اتفاقيات واشنطن معهد الولايات المتحدة للسلام شراء معادن الأرض

