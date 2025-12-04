ترامب يشهد توقيع اتفاق السلام بين رواندا والكونغو الديمقراطية.. ويطمع في معادن الأرض

استضاف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الخميس، زعيمي رواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية لتوقيع اتفاقية السلام المعروفة باسم "اتفاقيات واشنطن" في معهد الولايات المتحدة للسلام.

ترامب يطمع في ثروات الأرض

وأكد الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة توافق على شراء معادن الأرض النادرة من رواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، بحسب ما أفادت به شبكة فوكس نيوز الإخبارية الأمريكية.

وأضاف ترامب أن اتفاقية واشنطن تُضفي طابعًا رسميًا على الشروط التي اتفق عليها البلدان في يونيو الماضي، بما في ذلك وقف إطلاق نار دائم، ونزع سلاح القوات غير الحكومية، وتوفير شروط عودة اللاجئين إلى ديارهم، وتحقيق العدالة ومحاسبة مرتكبي الفظائع غير القانونية.

ترامب وجائزة نوبل

وقالت وكالة أسوشيتد برس الأمريكية إن هذه اللحظة تتيح لترامب - الذي تباهى مرارًا وتكرارًا، وبشيء من المبالغة، بوساطته في تحقيق السلام في بعضٍ من أكثر صراعات العالم رسوخًا - فرصةً أخرى للترويج لنفسه كصانع صفقاتٍ استثنائي على الساحة العالمية، وإثبات استحقاقه جائزة نوبل للسلام.

ولم يتردد الرئيس الأمريكي في التعبير عن رغبته في نيل هذه الجائزة.

كان ترامب يرحب بالرئيسين الكونغولي فيليكس تشيسكيدي والرواندي بول كاجامي، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين من دول أفريقية أخرى سافروا إلى واشنطن لحضور التوقيع، وفي الأسبوع نفسه، سخر بازدراء من الصومال التي مزقتها الحرب، وقال إنه لا يريد مهاجرين من الدولة الواقعة في شرق أفريقيا في الولايات المتحدة.

وأشاد البيت الأبيض بالاتفاق، ووصفه بأنه "تاريخي" بوساطة ترامب، ويأتي الاتفاق بين تشيسكيدي وكاجامي بعد جهود سلام استمرت شهورًا من قِبل الولايات المتحدة وشركائها، بما في ذلك الاتحاد الأفريقي وقطر، ويُنهي اتفاقًا سابقًا وُقع في يونيو.