بالأسماء .. المحامين تعلن كشوف مرشحي انتخابات النقابات الفرعية

أعلنت نقابة المحامين، عن اعتماد الكشوف النهائية لأسماء المرشحين في انتخابات المرحلة الأولى للنقابات الفرعية، وذلك بعد استكمال فحص الملفات والتنازلات والطعون، تمهيدًا لانطلاق العملية الانتخابية وممارسة الأعضاء لحقوقهم ضمن الجدول الزمني المحدد.

وأكدت أنه بمناسبة صدور قرار مجلس النقابة العامة للمحامين بتاريخ 5/11/2025 بدعوة الجمعية العمومية لمحامين مصر للانعقاد وذلك لإجراء انتخابات النقابات الفرعية بجمهورية مصر العربية.

وبالإشارة الى ما تم نشرة سابقاً على الموقع الرسمي للنقابة العامة للمحامين من بيانات وكذا جريدتي الاخبار والجمهورية بالعدد الصادر بتاريخ 11/11/2025 والمتضمن جدول الانتخابات للنقابات الفرعية للمرحلة الأولى والتي تشمل النقابات الاتية: -

((الأقصر – قنا – سوهاج – شمال أسيوط – جنوب أسيوط – المنيا – بني سويف – الفيوم – الوادي الجديد – البحر الأحمر – شمال سيناء – جنوب سيناء – الاسماعلية – بورسعيد – دمياط – المنوفية – كفر الشيخ – شمال القليوبية – جنوب القليوبية.))

وبعد انتهاء المدة المحددة لسحب وتقديم أوراق الترشح للسادة المرشحين فقد تقدم للترشح فعليا على كافة مقاعد المرحلة الأولى عدد (665) مترشح وبعد الانتهاء إجراءات فحص الملفات وبحث الطعون والتنازلات والتظلمات تبين الاتي: -

1- استبعاد عدد (10) ملفات ترشح:

عدد (1) على مقعد النقيب

عدد (2) على مقعد الشباب

عدد (7) على مقعد الأعضاء

2- وقد تقدم عدد (11) مترشح بالتنازل عن الترشيح

عدد (2) على مقعد النقيب

عدد (7) على مقعد الشباب

عدد (2) على مقعد الأعضاء

ليصبح إجمالي عدد المترشحين على كافة مقاعد المرحلة الأولى بعد استبعاد أسماء السادة المترشحين المطعون ضدهم والمستبعدين والمتنازلين عن الترشح (644) مترشح

1-عدد (69) على مقعد النقيب

2-عدد (110) على مقعد الشباب

3-عدد (465) على مقعد الأعضاء

وبذلك ووفقا للحصر العددي النهائي للسادة المرشحين للمرحلة الأولى فقد تم اعداد الكشوف النهائية بأسماء السادة المرشحين وفقا للمرفق الاتى: -