بكري: المرحلة الثانية للانتخابات كانت نزيهة.. والداخلية طاردت المال السياسي

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أنه تنتهي بعد قليل انتخابات الإعادة في عدد من الدوائر التي أعلنت فيها الهيئة الوطنية للإنتخابات، باعادة الإنتخابات بها.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن وزارة الداخلية لعبت دورا هاما في مطاردة المال السياسي الفاسد، في جولة الإعادة بالإنتخابات، وتم القبض على عشرات الأشخاص، في عدد من اللجان، مؤكدا أن المرحلة الثانية للإنتخابات كانت نزيهة.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن هناك إزدحاما في بعض اللجان، ومن المتوقع أن يتم مد التصويت، وسننتظر ما ستفسر عنه نتائج الإنتخابات.