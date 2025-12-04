قرية طفنيس تشهد أضخم احتفالية لتكريم 1500 حافظ لكتاب الله بجنوب الأقصر.. جوائز تتجاوز مليون ونصف ورحلتا عمرة للمتميزين

شهدت قرية طفنيس المطاعنة التابعة لمركز إسنا بمحافظة الأقصر، مساء اليوم، احتفالية دينية كبرى لتكريم 1500 حافظ وحافظة لكتاب الله، في أكبر حدث قرآني تشهده المنطقة على مستوى صعيد مصر، وسط حضور جماهيري حاشد امتلأت به شوارع وساحات القرية.

وأعلنت اللجنة المنظمة أن قيمة الجوائز تخطت مليونًا ونصف المليون جنيه ما بين جوائز نقدية وعينية، بالإضافة إلى جائزتين عبارة عن رحلتَي عمرة للمتميزين من الحفظة.

وأكد القائمون أن هذا الحدث يأتي في إطار دعم النشء وتشجيعهم على حفظ القرآن الكريم وتدبر معانيه، وتعزيز الارتباط الروحاني والثقافي بكتاب الله في نفوس أبناء القرية والقرى المجاورة.

وتضمن الحفل فقرات من التلاوات القرآنية والإنشاد الديني قدمها عدد من الحفظة المشاركين، في مشهد يعكس المستوى المتقدم لمكاتب التحفيظ بالمنطقة. ويعد هذا الاحتفال تقليدًا سنويًا متجذرًا في قرية طفنيس، يساهم في تخريج أجيال متسلحة بالعلم والإيمان.

وقال المهندس يحيى وقّاد، رئيس مجلس إدارة جمعية مصر المحروسة بلدي أن الحفل يجسد قيمة القرآن الكريم في حياتنا، ونعتبر تكريم الحفظة استثمارًا حقيقيًا في بناء وعي وأخلاق الأجيال القادمة."

وأضاف محمد حسن، المنسق العام للحفل أن التجمع الحاشد يعكس حب أهالي طفنيس للقرآن الكريم، ونجاح الحفل هو ثمرة جهد جماعي شارك فيه الجميع بروح من الإخلاص والعطاء."

وقال يحيى عبد العظيم، مشرف مكاتب تحفيظ القرآن الكريم أن أهالي القرية وشيوخ التحفيظ يعملون طوال العام لإعداد هذه الكوكبة من الحفظة، وتكريمهم اليوم هو تتويج لجهود كبيرة تعكس روح الاهتمام بالقرآن في طفنيس."