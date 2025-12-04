الهيئة الوطنية: تلقينا 27 شكوى في اليوم الأخير بإعادة انتخابات النواب

أكد المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات تلقي غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات ٢٧ شكوى منها ١١ شكوى توجيه ناخبين ٤ شكاوي عدم السماح لمندوبي المرشحين بدخول اللجان ٤ شكاوي بالبطء وعدم مساعدة الناخبين ٤ شكاوي تكدس في اللجان الانتخابيه ١ شكوي رشوة انتخابيه ٣ شكاوي عدم ادراج بقاعدة بيانات الناخبين.

أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنها تعاملت مع جميع الشكاوى التي وردت إليها خلال الفترتين الصباحية والمسائية لعملية التصويت، مشيرة إلى أن غرف العمليات تابعت على مدار اليوم سير العملية الانتخابية في مختلف المحافظات لضمان انضباطها وشفافيتها.

التأثير على إرادة الناخبين

في محافظة سوهاج، بدأت اللجان في استقبال الناخبين في تمام الساعة التاسعة صباحًا وسط حضور تدريجي للمواطنين؛ وشهدت المحافظة جهودًا أمنية مكثفة لتأمين محيط اللجان ومنع أي محاولات للتأثير على إرادة الناخبين.

وأعلنت مديرية الأمن بسوهاج أنها ضبطت عددًا من الأشخاص بحوزتهم مبالغ مالية يُشتبه في استخدامها لتوجيه الناخبين لصالح بعض المرشحين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وأوضحت المديرية أن المتهمين جرى التحفظ عليهم، وتمت إحالة محاضر الضبط إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات في إطار متابعتها لهذه المخالفات.

وفي سياق متصل، شددت الهيئة الوطنية للانتخابات على أنها تتابع كل البلاغات الواردة من مختلف المحافظات، مؤكدة أن أي محاولة لخرق الضوابط الانتخابية ستُواجَه بإجراءات حاسمة حفاظًا على نزاهة العملية الانتخابية وسلامتها.