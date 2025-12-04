أبو شقة: الحديث عن إلغاء الانتخابات لا أساس له وليس له سند في القانون

أكد المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ السابق والفقيه الدستوري، أن المادة 194 من الدستور أكدت أن القانون هو أساس الحكم في الدولة، مشيرا إلى أن الحديث عن الغاء انتخابات مجلس النواب لا أساس له من الصحة.

وقال أبو شقة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، أن الرئيس أكد في حديثه عن الانتخابات أن الهيئة الوطنية للإنتخابات هي صاحبة الاختصاص ولها السلطة في الفصل واتخاذ القرارات.

وتابع وكيل مجلس الشيوخ السابق والفقيه الدستوري، أن الإدارية العليا تفصل في الطعون الانتخابية في خلال 10 أيام، مؤكدا أن الهيئة الوطنية للانتخابات التزمت بأحكام الإدارية العليا.

وأشار بهاء الدين أبو شقة إلى أن إلغاء الانتخابات ليس له سند في القانون، مؤكدا أن المادة 102 من الدستور أحالت للقوانين أن تختار النظام الفردي أو القائمة أو الجمع بينهما، والأمر بشكل عام يختلف باختلاف الزمان والمكان فما يصلح في دولة قد لا يصلح في أخرى وبما يصلح في فترة ما بدولة قد لا يصلح لاحقا في الدولة ذاتها، النظام الانتخابي ليس قرآنا وإذا كان ما يستدعي تعديله فيعدل، والحوار الوطني انتهى إلى أن نكون أمام النظام الذي جرت عليه الانتخابات.