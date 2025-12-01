أبوشقة يقترح تشكيل لجنة تقصي حقائق لمراجعة أسباب إلغاء نتائج 49 دائرة انتخابية

دعا المستشار بهاء الدين أبو شقة، إلى تشكيل لجنة تقصي حقائق للوقوف على الأخطاء التي أدت إلى إلغاء نتائج عدد كبير من الدوائر في المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب.

وأشار المستشار بهاء الدين أبو شقة، إلى أن هذه الدعوة جاءت بعد أن قضت المحكمة الإدارية العليا بإلغاء نتائج 30 دائرة، بالإضافة إلى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بإلغاء نتائج 19 دائرة من المرحلة الأولى للانتخابات.

وأضاف أبو شقة، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن" مع الإعلامي سيد علي على قناة "الحدث اليوم"، الأحد، أن هذا الكم من الإلغاءات ينبئ بوجود خلل ما، ويجب الوقوف على هذا الخطأ، ومعرفة أسبابه لتداركه مستقبلًا، مع التأكد من معالجته بشكل واضح ودقيق.

وأوضح أن المسألة لا تتعلق فقط بإلغاء نتائج 19 أو 30 دائرة، بل هناك حديث عن المال السياسي، متسائلا : "من الذي دفع هذه المبالغ؟ وهل من دفع تلك المبالغ يستحق أن يصبح ممثلًا للشعب بهذا الإنفاق؟ وكيف تم جمع هذه الأموال، وما الفائدة المتوقعة منها؟".