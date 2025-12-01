أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين

شهدت أسعار الذهب في مصر حالة من الاستقرار، بالتزامن مع عطلة البورصات العالمية، وذلك بعد الارتفاع الملحوظ الذي سجّله المعدن الأصفر خلال الأسبوع الماضي بزيادة اقتربت من 200 جنيه في المتوسط.

ويأتي هذا الاستقرار بينما يترقب المستثمرون أسبوعًا حافلًا بالبيانات الاقتصادية المؤثرة على حركة الذهب عالميًا، من بينها مؤشرات مديري المشتريات وقراءات مؤشر ISM لقطاعي التصنيع والخدمات لشهر نوفمبر، إضافة إلى بيانات الإنتاج الصناعي وسوق العمل وطلبات إعانة البطالة، والتي قد تُشكل اتجاهات الأسعار خلال الفترة القادمة.

واليوم الاثنين بمستهل التعاملات شهدت أسعار الذهب هدوء نسبي.

أسعار الذهب اليوم الاثنين



سعر الذهب عالميا



سجلت الأوقية نحو 4215 دولارًا.

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب عيار 18: بلغ سعر الجرام 4839 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 21: الأكثر تداولًا في السوق، سجل 5645 جنيهًا بدون المصنعية، التي تتراوح عادة بين 3% و8% من قيمة الجرام.

سعر الذهب عيار 24: الأعلى سعرا ، جاء بسعر 6451 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب اليوم : وصل سعره إلى 45.160 ألف جنيه.

رؤية خبراء سوق المال



أكد شريف سامي، الرئيس السابق لهيئة الرقابة المالية، أن الذهب يظل أحد أهم أدوات الادخار والاستثمار الآمن، خاصة في فترات عدم الاستقرار الاقتصادي.

وأوضح أن تسعير المعدن النفيس يعتمد بشكل أساسي على السعر العالمي المقوّم بالدولار، إضافة إلى متغيرات سعر صرف الجنيه محليًا.

وأشار سامي إلى أن الاستثمار في صناديق الذهب يعد خيارًا فعالًا للتحوط من تراجع القوة الشرائية للجنيه، نظرًا لكون الذهب أصلًا متفقًا عالميًا على قيمته.



وأضاف أن تحديد القاع أو القمة في أسعار الذهب أمر غير ممكن، إلا أن الشراء عند توافر فائض مالي يعد خطوة حكيمة، نظرًا لأن الذهب - على المدى الطويل استثمار يحافظ على القيمة ولا يتسبب في خسائر للمستثمر.