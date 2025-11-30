قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أذكار المساء الصحيحة.. لا تفوت هدي النبي واتباع سنته
تحذير من هذا الدواء.. سحب تشغيلة أشهر علاج لجرثومة المعدة وارتجاع المريء
النيابة العسكرية تطلب ملف قضية هتك عرض أطــ.ـفال مدرسة سيدز
تبادل الخبرات بين القاهرة وبغداد في مجالات التطوير العمراني والحضري
متظاهرون أمام منزل الرئيس الإسرائيلي: لا عفو عن مدمر الدولة
أمين الإفتاء يرد على مقولة الحجاب عادة اجتماعية: نزل به قرآن كريم وأتت به سنة نبوية
نتنياهو يستهدف استمرار الحرب.. جيش الاحتلال يعلن القضاء على قادة المقاتلين برفح الفلسطينية
رواتب تصل لـ9500 جنيه.. وزارة العمل تعلن عن مئات الوظائف الجديدة
برلماني: الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية تؤكد الثقة بين الدولة والممولين
حيثيات حكم رفض سحب ترخيص فيلم الملحد.. تعرف عليها
داعية: التحرش فعل مشين لشخص منحرف فكريًا وأخلاقيًا ودينيًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

بعد ارتفاعها 200 جنيه .. أسعار الذهب الآن في مصر

مشغولات ذهبية
مشغولات ذهبية
آية الجارحي

استقر سعر الذهب اليوم الاحد في مصر بالتزامن مع اجازة البورصة العالمية، بعد أن ارتفعت بمتوسط 200 جنيها الاسبوع الماضي.

ويترقب المستثمرون هذا الأسبوع صدور مؤشرات حيوية، تشمل بيانات مديري المشتريات وتصنيع وخدمات ISM لشهر نوفمبر، إلى جانب الإنتاج الصناعي، والوظائف، وطلبات إعانة البطالة، وهي بيانات قد ترسم ملامح تحركات الذهب في الفترة المقبلة.
 

سعر الذهب في مصر اليوم  الاحد 30-11-2025

ويقدّم موقع صدى البلد الإخباري أسعار الذهب اليوم الاحد 30-11-2025، ضمن نشرته الخدمية.


بورصة الذهب مباشر

سعر الذهب عالميًا الآن سجّل  4215 دولارًا. 


سعر الذهب عيار 18

سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 4839 جنيهًا للشراء.


سعر الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 5645 جنيهًا بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3 و8% من سعر الجرام.


سعر الذهب عيار 24
 

أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 6451 جنيهًا.


سعر الجنيه الذهب اليوم


وسجّل سعر الجنيه الذهب الآن في مصر 45.160 ألف جنيه.


وأكد شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية سابقًا، أهمية الذهب كملاذٍ آمن ومخزن حقيقي للقيمة، خاصة في فترات الأزمات وتقلبات الأسواق.

وأوضح “سامي” أن الذهب يُقيم عالميًا بالدولار، وبالتالي فإن تحديد سعره في السوق المصري يرتبط بشكل مباشر بالسعر العالمي وسعر صرف الجنيه.

وقال إن الاستثمار في صناديق الذهب يُعد وسيلة فعالة للتحوّط من انخفاض قيمة الجنيه، حيث يحتفظ المستثمر بسلعة تتفق الأسواق العالمية على مكانتها وقيمتها.

وأضاف رئيس هيئة الرقابة المالية سابقًا، أنه لا أحد يستطيع التنبؤ بقمة أو قاع أسعار الذهب، لكن من الحكمة الشراء عند وجود فائض مالي، لأن الذهب على المدى الطويل يُعتبر استثمارًا آمنًا لا يُسبب خسائر.

الذهب سعر الذهب في مصر بورصة الذهب مباشر سعر الذهب عالميًا سعر جرام الذهب سعر الذهب عيار 24 الجنيه الذهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني

فجر السعيد تثير الجدل حول زواج دينا الشربيني وكريم محمود عبدالعزيز

البرد

مش نزلة برد.. أعراض تؤكد إصابتك بفيروس كورونا

زيادة المعاشات

بدءاً من يناير 2026 .. رفع المعاشات لـ 13360 جنيها رسميا لهذه الفئة

أرشيفية

بعد الإلغاء..الجدول الزمني لإعادة المرحلة الأولى بانتخابات النواب

بعد واقعة إهانة معلمة… ولية أمر تكشف لـ"صدى البلد" كواليس خطيرة داخل المدرسة

بعد واقعة إهانة معلمة.. ولية أمر تكشف لـ"صدى البلد" كواليس خطيرة داخل المدرسة

عمرو أديب

تعليق مفاجئ من عمرو أديب بشأن مشادة وائل جمعة ومقدم "بى إن سبورتس"

حقيقة الفيروس الجديد في مصر

حقيقة الفيروس الجديد في مصر.. الصحة توضح وتقدم نصائح مهمة للوقاية

عيار 21 الآن بعد الارتفاع الأخير.. سعر الذهب اليوم في مصر

عيار 21 الآن بعد الارتفاع الأخير.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم

ترشيحاتنا

رائد فضاء

ما مصير رائد الفضاء إذا مات على سطح القمر؟.. سيناريوهات غير متوقعة

لامين يامال

نجم المباريات الصغيرة.. لماذا يتراجع بريق لامين يامال أمام عمالقة أوروبا؟

القمر البارد

القمر البارد العملاق.. ظاهرة فلكية تخطف الأنظار في ديسمبر

بالصور

وصول وزير الثقافة لحضور ختام مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي.. صور

وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو
وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو
وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو

سعد الصغير يعلن مشاركته فى ماراثون رمضان ٢٠٢٦

سعد الصغير يعلن مشاركته فى ماراثون رمضان ٢٠٢٦
سعد الصغير يعلن مشاركته فى ماراثون رمضان ٢٠٢٦
سعد الصغير يعلن مشاركته فى ماراثون رمضان ٢٠٢٦

حسين الجسمي يحتفي بعيد الاتحاد الـ54 في حفل كامل العدد

حسين الجسمي
حسين الجسمي
حسين الجسمي

محافظ الشرقية يتفقد مركز معلومات الشبكات والمرافق والادارة الهندسية بالديوان العام

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

اعتذار عمرو يوسف

اعتذار وتوضيح .. ماذا قال عمرو يوسف عن “الجرأة” ودينا الشربيني؟

المتهمين

عامل يختلق واقعة خطف لأحد أقاربه .. الداخلية تكشف الحقيقة

المتهمين

خلافات الجيرة تنتهي بمشاجرة بالأسلحة البيضاء في الإسكندرية

المتهم

بيجامل زوجة صديقه..عنصر جنائي ينشر فيديو مزيف لتجاوزات بقسم شرطة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فطرتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاستثمار في العنصر البشري

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: دعكم من عنصرية الجاهلية !

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: البشرية والذكاء الاصطناعي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد