86 وظيفة في تعاونيات الإسكان .. إتاحة الاستعلام عن القبول المبدئي للمتقدمين

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة المهندس حاتم نبيل، عن إتاحة الاستعلام عن القبول المبدئي وموعد ومكان خوض الامتحان الإلكتروني للمتقدمين لشغل 86 وظيفة لصالح الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

بوابة الوظائف الحكومية

وأوضح أنه يمكن الاستعلام من خلال الموقع الإلكتروني لبوابة الوظائف الحكومية https://jobs.caoa.gov.eg/ ، وذلك طبقا لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

وظائف الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان

وسبق أن أعلن الجهاز، عن حاجة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان لشغل (75) وظيفة تخصصية وبيانها كالتالي:



(24) في وظيفة مهندس تنفيذ ومهندس مشروعات ثالث.

(4) في وظيفة أخصائي حاسبات آلية ثالث.

(18) في وظيفة محاسب ومفتش مالي جمعيات ثالث.

(10) في وظيفة مفتش إداري جمعيات ثالث.

(12) في وظيفة محام ثالث.

(7) في وظيفة أخصائي شئون عقارية ثالث.

كما أعلن الجهاز عن حاجة الهيئة لشغل (11) وظيفة فنية وبيانها كالتالي:

(5) في وظيفة فني تنفيذ رابع.

(6) في وظيفة سائق.

ونشر الإعلان على موقع بوابة الوظائف الحكومية في 4 أغسطس 2025، وتم فتح باب التقديم في الفترة من 20 أغسطس حتى 2 سبتمبر 2025.

الالتزام بالتعليمات

وأهاب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالسيدات والمتقدمات والمتقدمين الالتزام بالتعليمات الموجودة بصفحة الاستعلام على موقع بوابة الوظائف الحكومية.