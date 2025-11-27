قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية: مباحثاتنا الأخيرة مع أوروبا تناولت أوضاع غزة.. وزيارة لشمال سيناء غدًا
مفوضة الاتحاد الأوروبي: مصر قامت بدور كبير فى إدارة أزمة قطاع غزة
معدل نمو 5.3% لأول مرة منذ 3 سنوات.. مؤشرات الناتج المحلي الإجمالي في الربع المالي الأول
تركيا تحذر من اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين قبرص ولبنان
التنظيم والإدارة تبحث نقل الخبرات المصرية لسيراليون في مجال الإصلاح الإداري
قبل الإعلان الرسمي.. ماذا تحتاج القائمة الوطنية بالقاهرة وشرق الدلتا للفوز بانتخابات النواب؟
ارتفاع حصيلة الضحايا بحريق مجمع سكني في هونغ كونغ إلى 55 قتيلا
احتفاء أممي بالفنان محمد صبحي ومنحه وسام التفرد في الإبداع الثقافي
أوكرانيا وصندوق النقد الدولي يتوصلان لاتفاقية جديدة بقيمة 8.2 مليار دولار
ارتفاع أسعار الذهب اليوم الخميس.. وعيار 21 يسجل 5560 جنيهًا
ترامب يعلن عن هوية المشتبه به في حادث إطلاق النار بواشنطن
ارتفاع عدد ضحايا حريق المجمع السكني بهونج كونج إلى 36 قتيلا
اقتصاد

التنظيم والإدارة تبحث نقل الخبرات المصرية لسيراليون في مجال الإصلاح الإداري

خلال زيارة الوفد
آية الجارحي

استقبل المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بمقر الجهاز بالعاصمة الجديدة، أمارا كالون، وزير الإدارة العامة والشئون السياسية بجمهورية سيراليون، والوفد المرافق له، في إطار تنفيذ برنامج التعاون بين الجهاز ووزارة الإدارة العامة والشئون السياسية في سيراليون، والذي تم توقيعه خلال زيارة رئيس جمهورية سيراليون جوليوس مادابيو لمصر في مارس الماضي.

وأكد الوزير أمارا كالون، في بداية اللقاء، أن رئيس جمهورية سيراليون كلفه بتمرير بالغ الشكر والتقدير لـ الرئيس عبد الفتاح السيسي على النتائج الإيجابية لزيارته، والتي أسهمت في تعزيز العلاقات بين البلدين.

 وقال إن الرئيس السيراليوني وجه بأن يكون التقدم الذي حققته مصر في الإصلاح والتطوير الإداري نموذجًا يحتذى به في بلاده.

من جانبه، أعرب المهندس حاتم نبيل عن حرص الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على التعاون مع سيراليون ونقل الخبرات المصرية في مجال الإصلاح الإداري، مشيرًا إلى أن نجاح التجربة المصرية يعود إلى الدعم المستمر من القيادة السياسية لعملية التطوير الإداري والارتقاء بأداء المؤسسات العامة في تقديم الخدمات للمواطنين.

واستعرض المهندس حاتم نبيل الخطوات التي اتخذتها الدولة لتحقيق ذلك، ومن بينها الإصلاح التشريعي والمؤسسي، وإعادة الهيكلة، وتقييم الاحتياجات الفعلية، وتكامل قواعد البيانات، ووضع منظومة متكاملة للتعيينات في الوظائف العامة تحقق تكافؤ الفرص واستقطاب أفضل العناصر، بالإضافة إلى بناء وتنمية القدرات ورفع كفاءة الموارد البشرية، والاستفادة من التحول الرقمي والتطور التكنولوجي.

وأوضح الوزير أمارا كالون أن سيراليون تسعى إلى الاقتداء بالتجربة المصرية، وأن رؤية الرئيس جوليوس مادابيو تأتي في إطار استراتيجية شاملة للإصلاح الإداري وتحسين أداء مؤسسات الدولة، بهدف تطبيق ما أنجزته مصر، بما في ذلك وضع منظومة متطورة للتعينات والاختبارات للمتقدمين للوظائف الحكومية.

كما تناول اللقاء قيام الجهاز بإنشاء البوابة للوظائف الحكومية، ومركز تقييم القدرات والمسابقات لإجراء الاختبارات للمتقدمين، ضمن منظومة إلكترونية مؤمنة ضد أي تدخل بشري، مع تطبيق معايير الحوكمة والشفافية، وإعداد بنوك الأسئلة من قبل الخبراء والمتخصصين.

وأضاف المهندس حاتم نبيل أن الدولة حرصت أيضًا على تنفيذ برامج تدريبية للمقبلين على الالتحاق بالمؤسسات الحكومية، لتعزيز قدراتهم وإدراكهم بالانتماء والقيم الوطنية والمجتمعية والمشروعات القومية، بما ينعكس إيجابيًا على أدائهم الوظيفي.

وخلال الزيارة، تفقد الوفد مركز تقييم القدرات والمسابقات، واطلع على مختلف المراحل المرتبطة بالإعلان عن الوظائف الحكومية وإجراء الاختبارات، بما في ذلك القاعات المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة لضمان تحقيق تكافؤ الفرص، وشاهدوا عن قرب طبيعة الاختبارات التي يجريها المركز. 

وأشاد الوفد بما أنجزته مصر في هذا المجال، معربين عن رغبتهم في الاستعانة بخبراء الجهاز لإنشاء مركز مماثل في سيراليون.

