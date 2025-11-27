تطورات غزة والعلاقات الثنائية.. لقاء رفيع بين وزير الخارجية وزعيم الأغلبية السابق في البرلمان الألماني

استقبل د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج يوم الخميس، البروفيسور الألماني فولكر كاودر بجامعة مدينة جيسن الألمانية، زعيم الأغلبية السابق في البوندستاج.

وثمن الوزير عبد العاطي العلاقات المتميزة بين مصر وألمانيا على مختلف الأصعدة، مرحباً بالتطور الإيجابي في العلاقات بين البلدين خلال السنوات الأخيرة، وما تشهده من زخم على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والتنموية، مشيداً بالدور البناء الذي تضطلع به ألمانيا فى دعم مشروعات التنمية فى مصر، ومؤكداً عمق العلاقات التي تجمع البلدين الصديقين والتطلع لمواصلة العمل للارتقاء بكافة جوانب العلاقات الثنائية.

شهد اللقاء نقاشا حول تطورات القضية الفلسطينية، حيث استعرض وزير الخارجية جهود مصر لتثبيت وقف إطلاق النار في غزة، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية، والدفع نحو تحقيق تسوية سياسية دائمة وعادلة للقضية الفلسطينية.

كما شدد على ضرورة تضافر الجهود الدولية لضمان سرعة تشكيل قوة الاستقرار الدولية في القطاع للاضطلاع بمهامها.