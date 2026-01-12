حسام حسن على قدر عالي من الحكمة.. وزير الرياضة يشيد بالجهاز الفني للمنتخب

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن، كان على قدر عالي من الحكمة والحنكة في إدارة المباريات خلال بطولة أمم إفريقيا، مشيرا إلى أن الدعم الكبير الذي قدمه اتحاد الكرة برئاسة الكابتن هاني أبو ريدة، وكذلك الجهاز الإداري واللاعبين في جميع مراحل التحضير.

وقال أشرف صبحي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “مساء جديد”، عبر فضائية “المحور”، أنه لأول مرة يتم إقامة المعسكر في هذا المركز المجهز على أعلى مستوى، وهو ما يعكس تطور كرة القدم المصرية. المركز يحتوي على أحدث الأجهزة الطبية والرياضية، ويستوعب كافة القطاعات بما في ذلك الناشئين. هذا التعاون بين اتحاد الكرة والجهات الأخرى يسهم في إعداد جيل قوي قادر على المنافسة في المحافل الدولية".

وأشاد وزير الشباب والرياضة بالروح العالية التي أظهرها اللاعبين في المباريات الأخيرة، قائلاً: "اللاعبون أظهروا شراسة في الدفاع والانتقال السريع للهجوم. لم نكن نلاحظ هذه الروح في بعض المباريات السابقة، لكننا اليوم نرى فريقًا على مستوى عالٍ من الأداء والانضباط".



