نتنياهو: نغير شكل الشرق الأوسط ومخطط تدمير إسرائيل انتهى

أعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل بصدد “تغيير شكل الشرق الأوسط” في مواجهة ما أسماه التهديد الوجودي الإيراني، مؤكدًا أن مخطط تدمير إسرائيل انتهى و التهديد لن يعود قادرًا على تقويض أمن شعبه.

جاءت تصريحات نتنياهو اليوم في تل أبيب وسط تصاعد التوتر مع إيران، في أعقاب إطلاق “عملية زئير الأسد” العسكرية المشتركة مع الولايات المتحدة ضد أهداف في إيران.

وتطرق نتنياهو إلى استهداف مواقع ومراكز قيادة إيرانية، مؤكدًا أن الجيش الإسرائيلي بالتعاون مع واشنطن نجح في الحملة، التي وصفها بأنها ستستمر “مهما كلف الأمر” حتى تتحقق أهدافها.

ودعا نتنياهو الشعب الإيراني إلى “استغلال الفرصة وإسقاط النظام” الذي – حسب قوله – جعل حياة الإيرانيين “مريرة تحت حكم استبدادي”.

وأضاف أن هناك العديد المؤشرات على رحيل الديكتاتور في إيران” في حال تواصل الضغط الداخلي والخارجي.

ووجه نتنياهو حديثه للإسرائيليين قائلاً إن الأيام المقبلة ستكون حاسمة، محذرًا من أن الصراع قد يمتد لكنه سيؤدي في نهاية المطاف إلى “السلام الدائم” الذي يسعى إليه.